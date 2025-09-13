Fue campeón del mundo, dejó el fútbol y ahora escala montañas de una manera llamativa: semidesnudo
Campeón en Brasil 2014 y villano de Argentina, este exjugador alemán se retiró a los 29 años para seguir un rumbo impensado. ¿De quién se trata?
André Horst Schürrle fue uno de los 23 villanos de Argentina en el Mundial de Brasil 2014. El jugador alemán ingresó en las páginas doradas de su país al alzarse con la Copa del Mundo, luego de un luchado y friccionado encuentro ante el elenco nacional comandado por Alejandro Sabella.
No obstante, con tan solo 29 años y en pleno auge de su carrera, el delantero europeo decidió colgar los botines y dar un giro radical en su vida: comenzó a escalar montañas. Esta decisión dejo perplejo a todo el mundo del fútbol.
André Horst Schürrle y su paso por el fútbol
Schürrle comenzó su carrera en el Mainz 05 en 2009, donde se destacó y llamó la atención de clubes más grandes de Alemania. Tras una irrupción asombrosa, recaló en el Bayer Leverkusen. Su desempeño en la Bundesliga le abrió las puertas del fútbol inglés, y en 2013 se sumó al Chelsea, equipo con el que ganó la Premier League dos años más tarde.
Pero el momento más destacado de su carrera llegó en el Mundial de 2014 en Brasil. Aunque no era titular indiscutido, tuvo un papel determinante en el camino de Alemania al título, marcando goles importantes en la semifinal frente a Brasil y dando la asistencia que definió la final ante Argentina.
Después de su experiencia en Inglaterra, Schürrle regresó a la Bundesliga para jugar en el Wolfsburgo. Sin embargo, las lesiones y varios préstamos fallidos, como el del Fulham o Spartak de Moscú, lo llevaron a retirarse del fútbol profesional a los 29 años.
Su vida después del retiro
Después de su retiro, Schürrle encontró nuevas pasiones fuera del verde césped. En la actualidad, se dedica a la escalada de montañas, al mismo tiempo que practica el método Wim Hof, una técnica de respiración que le permite afrontar condiciones extremas y fortalecer su cuerpo.
