Fue campeón del mundo, dejó el fútbol y ahora escala montañas de una manera llamativa: semidesnudo

Después de su experiencia en Inglaterra, Schürrle regresó a la Bundesliga para jugar en el Wolfsburgo. Sin embargo, las lesiones y varios préstamos fallidos, como el del Fulham o Spartak de Moscú, lo llevaron a retirarse del fútbol profesional a los 29 años.

Su vida después del retiro

André Horst Schürrle 2.jpg El alemán tuvo un breve paso por el Wolfsburgo.

Después de su retiro, Schürrle encontró nuevas pasiones fuera del verde césped. En la actualidad, se dedica a la escalada de montañas, al mismo tiempo que practica el método Wim Hof, una técnica de respiración que le permite afrontar condiciones extremas y fortalecer su cuerpo.