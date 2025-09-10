Pasó de jugar en Boca y San Lorenzo a tener un trabajo impensado: el nuevo presente de un futbolista

En busca de mayor continuidad, vistió los colores de Estudiantes de Buenos Aires y Defensores de Belgrano, donde vivió momentos de altos y bajos. Luego recaló en San Lorenzo bajo la dirección de Héctor Veira, pero las pocas oportunidades lo obligaron a buscar minutos en el exterior.

En Colombia, jugó en Boyacá Chicó y Real Cartagena, aunque regresó a Argentina y continuó en el ascenso con Almirante Brown, Barracas Central y Berazategui. Sin embargo, en 2018, las lesiones y la falta de oportunidades marcaron el final de su trayectoria.

Su vida después del retiro

Después de poner punto final a su carrera, Edilio regresó a Brasil con la intención de estar cerca de su familia. Se asentó en Florianópolis y pasó por distintos empleos: comenzó trabajando en la construcción, luego hizo repartos y, con el tiempo, logró conseguir un trabajo fijo como guardia de seguridad durante la noche.