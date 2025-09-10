Pasó de jugar en Boca y San Lorenzo a tener un trabajo impensado: el nuevo presente de un futbolista
Parte de la época dorada del "Xeneize", este exjugador se radicó en Florianópolis y hoy es guardia de seguridad nocturno. ¿De quién se trata?
Edilio Cardoso nació en Brasil, pero se enamoro de Boca al ver por la televisión la trascendencia y repercusión del elenco argentino. Desde pequeño, corrió detrás de una pelota con el sueño de pisar, algún día, La Bombonera. Esto sucedió en la década del 2000, cuando arribó al "Xeneize" como refuerzo y fue parte de la época dorada de la institución.
Campeón de la Copa Libertadores bajo la conducción de Carlos Bianchi, la falta de oportunidades lo llevó a abandonar el país y reconstruir su vida en Brasil. Allí se radicó en Florianópolis y se ganó la vida en diferentes rubros, hasta que ingresó como guardia de seguridad nocturno, empleo que mantiene en la actualidad.
Edilio Cardoso y su paso por el fútbol
Olivera comenzó su camino futbolístico en el Club Flamenghino de Alegrete, donde desde joven llemó la atención por su rapidez y talento. A los 18 años dio un gran salto y cruzó a Argentina para sumarse a las divisiones juveniles de Boca.
El salto a Primera llegó en 2003, coincidiendo con la histórica conquista de la Copa Libertadores. Aunque su participación fue breve, tuvo la oportunidad de entrenar y compartir vestuario con figuras de aquel plantel campeón, como Roberto Abbondanzieri y Carlos Tevez.
En busca de mayor continuidad, vistió los colores de Estudiantes de Buenos Aires y Defensores de Belgrano, donde vivió momentos de altos y bajos. Luego recaló en San Lorenzo bajo la dirección de Héctor Veira, pero las pocas oportunidades lo obligaron a buscar minutos en el exterior.
En Colombia, jugó en Boyacá Chicó y Real Cartagena, aunque regresó a Argentina y continuó en el ascenso con Almirante Brown, Barracas Central y Berazategui. Sin embargo, en 2018, las lesiones y la falta de oportunidades marcaron el final de su trayectoria.
Su vida después del retiro
Después de poner punto final a su carrera, Edilio regresó a Brasil con la intención de estar cerca de su familia. Se asentó en Florianópolis y pasó por distintos empleos: comenzó trabajando en la construcción, luego hizo repartos y, con el tiempo, logró conseguir un trabajo fijo como guardia de seguridad durante la noche.
