Jugó en la Selección, se retiró a los 23 años y hoy es encargado de un edificio

Luego de su paso por el club de La Ribera, transitó por varios equipos: jugó en Temperley, Almirante Brown, El Porvenir y Aldosivi, hasta terminar su carrera en Tigre, en el Nacional B, a los 24 años. Su retiro significó un gran impacto, ya que muchos habían depositado sus esperanzas en aquel joven ágil y gambeteador.

Su vida después del retiro

Tras colgar los botines, Cecchi decidió cambiar por completo su rumbo. Desde 1987 se desempeña como portero en un edificio de Belgrano, llevando una vida mucho más tranquila y alejada del ruido del fútbol y los flashes. Este giro le permitió encontrar estabilidad y calma después de una aparición tumultuosa y ruidosa en el fútbol.