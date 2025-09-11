Jugó en la Selección, se retiró a los 23 años y hoy es encargado de un edificio
Fue una de las grandes apariciones del fútbol argentino, pero colgó los botines con 24 años y en el Nacional B. ¿De quién se trata?
Jorge Cecchi sorprendió al fútbol argentino cuando debutó en la Selección Argentina con tan solo 17 años, luego de una fugaz y repentina aparición en Boca junto a Diego Maradona. Su juego desfachatado e irresponsabilidad dentro del campo de juego generó emoción y entusiasmo en la gente: estaban ante un crack.
Sin embargo, pese a un inicio inolvidable, su carrera se truncó y se retiró a los 24 años en el Nacional B, lejos del éxito que muchos pensaron que alcanzaría. Tras colgar los botines, Cecchi se radicó en el barrio porteño de Belgrano, donde desde 1987 es portero en un edificio.
Jorge Cecchi y su paso por el fútbol
Cecchi empezó a llamar la atención muy joven: con solo 17 años llegó a la máxima categoría de un "Xeneize" repletó de figuras y a la Selección nacional.
En Boca integró el plantel campeón del Metropolitano y compartió cancha con Maradona, incluso participó en la Copa Libertadores. Pero, pese a estas oportunidades, nunca se consolidó en el primer equipo.
Luego de su paso por el club de La Ribera, transitó por varios equipos: jugó en Temperley, Almirante Brown, El Porvenir y Aldosivi, hasta terminar su carrera en Tigre, en el Nacional B, a los 24 años. Su retiro significó un gran impacto, ya que muchos habían depositado sus esperanzas en aquel joven ágil y gambeteador.
Su vida después del retiro
Tras colgar los botines, Cecchi decidió cambiar por completo su rumbo. Desde 1987 se desempeña como portero en un edificio de Belgrano, llevando una vida mucho más tranquila y alejada del ruido del fútbol y los flashes. Este giro le permitió encontrar estabilidad y calma después de una aparición tumultuosa y ruidosa en el fútbol.
