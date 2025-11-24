La decisión inesperada de Claudio Úbeda tras el triunfo de Boca ante Talleres

claudio ubeda

El Bicho viene de eliminar a Vélez en Liniers y se presenta como un rival complejo, de ritmo alto y duelos constantes en mitad de cancha. En el cuerpo técnico xeneize creen que la clave estará en sostener la solidez mostrada ante Talleres y mejorar la precisión en la salida. El descanso, aseguran, no es sinónimo de relajación: es parte del plan para llegar con piernas livianas y claridad mental a un partido que promete paridad y fricción.