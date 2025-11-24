La decisión inesperada de Claudio Úbeda tras el triunfo de Boca ante Talleres
El entrenador suspendió los entrenamientos y otorgó descanso al plantel tras vencer al equipo cordobés, pensando en el duro cruce ante Argentinos Juniors.
El triunfo ante Talleres devolvió algo de aire en La Bombonera. Con solidez defensiva, control del ritmo y la eficacia goleadora de Miguel Merentiel, Boca aseguró su clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 y dejó atrás una semana exigente en lo físico y lo emocional.
En ese contexto, Claudio Úbeda adoptó una medida inesperada: suspender las prácticas y darle descanso absoluto al plantel hasta el martes 25 de noviembre por la tarde. La decisión apunta a administrar cargas, evitar sobreexigencias y recuperar energías antes del duro duelo contra Argentinos Juniors. El cuerpo técnico considera que el equipo necesitaba una pausa estratégica tras una seguidilla intensa de partidos y entrenamientos. La prioridad estuvo puesta en llegar fresco y enfocado a la próxima instancia.
Boca llegará al cruce con Argentinos con pocos días de trabajo formal, pero con la tranquilidad de haber ordenado tiempos y energías. El entrenador diagramó una semana corta enfocada especialmente en tareas tácticas, repaso de movimientos y ajustes defensivos, sin sobrecargar físicamente al plantel.
El Bicho viene de eliminar a Vélez en Liniers y se presenta como un rival complejo, de ritmo alto y duelos constantes en mitad de cancha. En el cuerpo técnico xeneize creen que la clave estará en sostener la solidez mostrada ante Talleres y mejorar la precisión en la salida. El descanso, aseguran, no es sinónimo de relajación: es parte del plan para llegar con piernas livianas y claridad mental a un partido que promete paridad y fricción.
Un Boca que busca transformar el alivio en impulso
La clasificación sin sobresaltos permitió recuperar confianza y reafirmar una identidad de juego que parecía difusa semanas atrás. Ahora, con una pausa que apunta a fortalecer al plantel, Úbeda apuesta a que el descanso se convierta en impulso competitivo en uno de los duelos más exigentes de la fase final.
