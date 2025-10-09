La decisión que tomó Leandro Paredes tras la muerte de Miguel Ángel Russo: ¿vuelve desde Miami?
El mediocampista de Boca, dirigido por el histórico entrenador, sorprendió con su determinación en medio del duelo por el fallecimiento del entrenador.
La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo conmovió profundamente al mundo del fútbol argentino y, en especial, a quienes compartieron vestuario o aprendizaje junto a él. Entre ellos, Leandro Paredes, quien hasta hace horas era dirigido por el histórico director técnico en Boca. Sin embargo, en medio del dolor generalizado, el mediocampista de la Selección Argentina tomó una decisión que llamó la atención.
El volante campeón del mundo y bicampeón de América no viajará a Buenos Aires para participar del velorio del entrenador, que se realiza en el hall central de La Bombonera. El jugador decidió permanecer en Miami debido a los compromisos que tiene con el seleccionado nacional, que disputará dos amistosos internacionales ante Venezuela y Puerto Rico como parte de su preparación final de cara al Mundial 2026.
La determinación fue comunicada a su entorno cercano al canal de streaming AZZ y entendida tanto por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni como por la dirigencia de Boca, que comprendió las razones profesionales detrás de la ausencia. A la Scaloneta le quedan seis partidos antes de debutar en la Copa del Mundo de Estados Unidos 2026, por lo que cada convocatoria es considerada clave en la evaluación final.
El mensaje de Leandro Paredes por la muerte de Miguel Ángel Russo
Paredes, que mantiene un fuerte vínculo emocional con el club y con Russo, expresó su pesar a través de un mensaje publicado en redes sociales. “Gracias por tanto, Miguel. Me enseñaste a entender el fútbol y la vida con humildad. Te voy a recordar siempre”, escribió junto a una fotografía de ambos en los entrenamientos de Boca.
El mensaje rápidamente se viralizó y recibió muestras de apoyo de compañeros, hinchas y figuras del fútbol argentino. Desde su entorno, aseguran que Paredes vivió con tristeza la noticia y que estuvo en contacto con allegados al entrenador para expresar sus condolencias en privado. "Miguelo", que falleció a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer, fue más que un entrenador para muchos jóvenes de aquella camada.
