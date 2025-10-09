La decisión que tomó Leandro Paredes tras la muerte de Miguel Ángel Russo: ¿vuelve desde Miami?

La determinación fue comunicada a su entorno cercano al canal de streaming AZZ y entendida tanto por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni como por la dirigencia de Boca, que comprendió las razones profesionales detrás de la ausencia. A la Scaloneta le quedan seis partidos antes de debutar en la Copa del Mundo de Estados Unidos 2026, por lo que cada convocatoria es considerada clave en la evaluación final.