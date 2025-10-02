Juan Román Riquelme rompió el silencio y habló de todas las polémicas que rodean a Boca
El presidente del "Xeneize" brindó una entrevista al canal oficial del club y analizó el presente del equipo. Habló de Paredes, Cavani, Russo...
Este miércoles, Juan Román Riquelme volvió a aparecer y brindó una entrevista con El Canal de Boca, donde habló de la actualidad del club, la situación de Miguel Ángel Russo y la presencia de Edinson Cavani y Leandro Paredes en el plantel.
El DT está atravesando un momento complicado de salud, por lo que está ausente de las prácticas y los partidos. Más allá de eso, el presidente del club resaltó la importancia del trabajo que está haciendo el cuerpo técnico.
"El mundial de clubes le ha hecho muy bien al grupo, han competido vs Benfica y Bayern, dos partidos muy buenos. Se los veía con mucha ilusión. El DT tuvo mucho que ver, es un genio, maneja las cosas de manera extraordinaria", comenzó diciendo.
Luego, destacó otro punto clave en la mejoría del equipo: "La llegada de Leandro (Paredes) terminó de reforzar todo, se los vio felices y unidos, hoy tuvieron doble turno y creo que ahora se juntaban a comer asado, eso demuestra cómo están y tienen mucha ilusión que llegue el partido el domingo y darle una alegría a los hinchas, solamente repiten cada día eso. Esperamos que el domingo lo hagan bien y podamos ganar".
En cuanto a la situación de Paredes, agregó: "Es el sueño de todos los bosteros. Volvió a su casa, está disfrutando cada día. La verdad que se acomodó muy rápido al grupo, ayuda muchísimo, si los chicos son inteligentes, van a crecer mucho al lado de él. También le dio una forma de jugar al equipo que a mí me hace disfrutar mucho".
Por otro lado, también habló de otras de las figuras: "Cavani es Cavani. Es un jugador muy importante, que siempre vamos a tener la suerte de decir los bosteros que jugó con la camiseta de Boca y se lo ve muy contento cada día".
Y agregó: "Tiene mucha ilusión de volver pronto. Quiere jugar porque estaba disfrutando mucho porque con Banfield hizo un partido impresionante, contra Central y Aldosivi jugó muy bien, andaba con unas molestias, veremos si el domingo está convocado o no, tiene muchas ganas".
Además, Riquelme habló del rendimiento del equipo ante Central Córdoba. "Hacía mucho que no disfrutaba de 60-65' como los de Central Córdoba. Después dos pelotas paradas, nos empatan, es fútbol. En el primer tiempo la gente aplaudió mucho que hace mucho que no lo hacía porque el equipo jugó muy bien. Ahora tengo mucha ilusión que llegue el domingo contra Newell's y ver si podemos repetir eso y sin duda que de esa manera vamos a disfrutar", destacó.
