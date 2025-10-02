Juan Román Riquelme rompió el silencio y habló de todas las polémicas que rodean a Boca

En cuanto a la situación de Paredes, agregó: "Es el sueño de todos los bosteros. Volvió a su casa, está disfrutando cada día. La verdad que se acomodó muy rápido al grupo, ayuda muchísimo, si los chicos son inteligentes, van a crecer mucho al lado de él. También le dio una forma de jugar al equipo que a mí me hace disfrutar mucho".

Por otro lado, también habló de otras de las figuras: "Cavani es Cavani. Es un jugador muy importante, que siempre vamos a tener la suerte de decir los bosteros que jugó con la camiseta de Boca y se lo ve muy contento cada día".

Y agregó: "Tiene mucha ilusión de volver pronto. Quiere jugar porque estaba disfrutando mucho porque con Banfield hizo un partido impresionante, contra Central y Aldosivi jugó muy bien, andaba con unas molestias, veremos si el domingo está convocado o no, tiene muchas ganas".

Además, Riquelme habló del rendimiento del equipo ante Central Córdoba. "Hacía mucho que no disfrutaba de 60-65' como los de Central Córdoba. Después dos pelotas paradas, nos empatan, es fútbol. En el primer tiempo la gente aplaudió mucho que hace mucho que no lo hacía porque el equipo jugó muy bien. Ahora tengo mucha ilusión que llegue el domingo contra Newell's y ver si podemos repetir eso y sin duda que de esa manera vamos a disfrutar", destacó.