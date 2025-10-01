La decisión que tomó el cuerpo técnico de Boca sobre la titularidad de Agustín Marchesín
El arquero acumula rendimientos irregulares y quedó en la mira tras la derrota ante Defensa y Justicia: todos los detalles de su situación
El cuerpo técnico de Boca, encabezado por Miguel Ángel Russo, tomó una decisión clara: Agustín Marchesín seguirá siendo el arquero titular hasta fin de año, pese a las críticas recibidas tras la derrota frente a Defensa y Justicia, donde incluso Leandro Paredes le recriminó un error en pleno partido.
Su llegada a comienzos de temporada había generado expectativas como reemplazante de Sergio Romero, pero el ex Lanús no logró todavía la regularidad deseada. Aun así, su liderazgo dentro del vestuario, junto a referentes como Edinson Cavani y el propio Paredes, pesa en la consideración del entrenador. Además, se espera que un futbolista con su experiencia pueda dar vuelta la página y volver a tener la injerencia que se espera desde su arribo.
Algunos hinchas todavía cuestionan a Marchesín por su recordado pedido de cambio previo a los penales contra Alianza Lima en la Fase 2 de la Libertadores, cuando fue reemplazado por Leandro Brey, que no logró contener ningún remate y decretó la eliminación de Boca de la competencia.
Brey, de 23 años, es el primer suplente y una apuesta a futuro del club. Si bien tuvo buenas actuaciones, también cometió errores, como el gol olímpico recibido ante Rosario Central en el Clausura, lo que frenó su consolidación.
Comparativa entre Marchesín y Brey en el arco de Boca
Agustín Marchesín
Partidos jugados: 31
Titular: 31 (reemplazado 2 veces)
Ganados: 14
Empatados: 8 (una victoria por penales)
Perdidos: 9
Vallas invictas: 12
Goles recibidos: 27
Leandro Brey
Partidos jugados: 28
Titular: 23 (ingresó desde el banco en 5)
Ganados: 16
Empatados: 8 (dos victorias por penales)
Perdidos: 4
Vallas invictas: 12
Goles recibidos: 22
La apuesta de Boca para el futuro
Pese a los altibajos, el cuerpo técnico no tiene en carpeta buscar un arquero en el mercado de 2025. Marchesín se mantendrá como el titular indiscutido, mientras que Brey seguirá sumando minutos como alternativa y proyectándose como el arquero del futuro en la Ribera.
