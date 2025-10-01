La decisión que tomó el cuerpo técnico de Boca sobre la titularidad de Agustín Marchesín

Su llegada a comienzos de temporada había generado expectativas como reemplazante de Sergio Romero, pero el ex Lanús no logró todavía la regularidad deseada. Aun así, su liderazgo dentro del vestuario, junto a referentes como Edinson Cavani y el propio Paredes, pesa en la consideración del entrenador. Además, se espera que un futbolista con su experiencia pueda dar vuelta la página y volver a tener la injerencia que se espera desde su arribo.