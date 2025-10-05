Leandro Paredes volvió a quedar envuelto en un escándalo de infidelidad

La respuesta de Zoe Bogach: cuál es su relación con Leandro Paredes

La ex participante de Gran Hermano Zoe Bogach desmintió su relación con Leandro Paredes o Mauro Icardi y aseguró que se trata de “un tema delicado”. Sus declaraciones llegan después de que su ex novio, Manuel Ibero, la acusó de haber estado con el futbolista de Boca Juniors, quien está casado con Camila Galante.

Ante la rápida viralización de las declaraciones de Ibero, que instalaron la teoría de que el deportista del club de la ribera y la mediática habían coincidido en un boliche y tenido un acercamiento, la joven se mostró impactada. “No puedo creer que se levante esta noticia”, manifestó Zoe.

Con un tono de enojo, la ex GH apuntó directamente a su ex pareja, acusándolo de buscar desviar la atención de sus propias faltas. “El chabón, -Ibero- lo único que quiere es tapar su infidelidad, que hablen de eso y no de lo infiel que me fue durante dos años”.

Zoe se mostró sorprendida por el nivel de repercusión de la versión, a pesar de que involucra a dos campeones del mundo. “Me sorprende demasiado que se levante esta pelotudez, mirá si yo me voy a meter con un tipo casado, que tiene hijos. Después no sé qué dijo de Icardi o Acardi (sic) -refiere a Mauro Icardi- es todo mentira”.

La joven hizo hincapié en el respeto por las familias de los futbolistas y lamentó la situación. “No quería hablar del tema porque no quería darle más entidad porque me parece muy delicado, son personas muy conocidas y no quiero meterme en el medio de nadie. Los dos tienen familia, ¿Cómo voy a hacer eso yo? La gente me conoce desde el día uno. El chabón logró su cometido, eso tapó su infidelidad y se hable de eso. Lo logró”, concluyó.