Leandro Paredes volvió a quedar envuelto en un escándalo de infidelidad
El jugador de Boca fue relacionado con Evangelina Anderson, quien rápidamente desmintió los dichos al igual que Zoe Bogach de Gran Hermano.
La separación de Zoe Bogach, ex participante de Gran Hermano, y Manuel Ibero desató un escándalo mediático que trascendió la vida de los influencers para salpicar a una figura del fútbol. Luego de que Zoe confirmara el quiebre de la relación por presuntas infidelidades de Ibero, el joven optó por contraatacar y exponer a la ex "hermanita", involucrando al futbolista Leandro Paredes.
Manuel Ibero no se quedó callado ante las acusaciones de su ex y ventiló un supuesto encuentro entre ella y el campeón del mundo. En un video que se viralizó rápidamente, el joven afirmó que Zoe y el deportista habrían tenido un acercamiento: “Paredes y Zoe estuvieron pelotu... en un boliche y después no sé si se mensajearon o qué. Paredes está casado, por si no sabían. Juega en Boca y yo le re quería, pero cuando me enteré de esto me re calenté”.
El ex de Zoe no solo afirmó el encuentro, sino que también detalló que el futbolista habría manifestado su atracción por la ex Gran Hermano a otra participante del reality. “Después Paredes le dijo a Rosina Beltrán (otra ex Gran Hermano) que Zoe le encantaba y que era su debilidad”, se le escuchó decir.
Este no es el primer rumor que rodea a Leandro Paredes, quien se encuentra en pareja con Camila Galante. La empresaria, hace poco tiempo, ya había enfrentado rumores de un romance entre su marido y Evangelina Anderson, aunque en aquella ocasión optó por la cautela. “Él me dijo que no la conoce. Por ahora lo dejo pasar, a menos que se haga una bola más grande“, había expresado Galante, mostrando que no es ajena a las especulaciones sobre su esposo.
La respuesta de Zoe Bogach: cuál es su relación con Leandro Paredes
La ex participante de Gran Hermano Zoe Bogach desmintió su relación con Leandro Paredes o Mauro Icardi y aseguró que se trata de “un tema delicado”. Sus declaraciones llegan después de que su ex novio, Manuel Ibero, la acusó de haber estado con el futbolista de Boca Juniors, quien está casado con Camila Galante.
Ante la rápida viralización de las declaraciones de Ibero, que instalaron la teoría de que el deportista del club de la ribera y la mediática habían coincidido en un boliche y tenido un acercamiento, la joven se mostró impactada. “No puedo creer que se levante esta noticia”, manifestó Zoe.
Con un tono de enojo, la ex GH apuntó directamente a su ex pareja, acusándolo de buscar desviar la atención de sus propias faltas. “El chabón, -Ibero- lo único que quiere es tapar su infidelidad, que hablen de eso y no de lo infiel que me fue durante dos años”.
Zoe se mostró sorprendida por el nivel de repercusión de la versión, a pesar de que involucra a dos campeones del mundo. “Me sorprende demasiado que se levante esta pelotudez, mirá si yo me voy a meter con un tipo casado, que tiene hijos. Después no sé qué dijo de Icardi o Acardi (sic) -refiere a Mauro Icardi- es todo mentira”.
La joven hizo hincapié en el respeto por las familias de los futbolistas y lamentó la situación. “No quería hablar del tema porque no quería darle más entidad porque me parece muy delicado, son personas muy conocidas y no quiero meterme en el medio de nadie. Los dos tienen familia, ¿Cómo voy a hacer eso yo? La gente me conoce desde el día uno. El chabón logró su cometido, eso tapó su infidelidad y se hable de eso. Lo logró”, concluyó.
