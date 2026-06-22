La emoción de Antonela Roccuzzo y sus hijos en el segundo gol de Lionel Messi ante Austria

El orgullo de Antonela Roccuzzo por otro récord de Lionel Messi

Tras el encuentro, la esposa del capitán argentino compartió en sus redes sociales una serie de imágenes de la jornada en Dallas. El carrusel incluyó fotos junto a sus hijos en el estadio y postales de Lionel Messi durante el partido que selló la clasificación de la Selección Argentina a los 16avos de final.

Junto a las imágenes, la rosarina le dedicó un emotivo mensaje: "Qué privilegio verte hacer historia una y otra vez Te amo @leomessi!!!".

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El tanto ante Austria se sumó a una larga lista de hitos mundialistas de Messi. Además de convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, el capitán argentino también ostenta los récords de mayor cantidad de partidos disputados y de victorias en la máxima cita del fútbol.

La tabla histórica de goleadores mundialistas se encuentra así

1. Lionel Messi (Argentina) - 18 goles

2. Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles

3. Ronaldo Nazário (Brasil) - 15 goles

4. Gerd Müller (Alemania) - 14 goles

4. Kylian Mbappe (Francia) - 14 goles