La emoción de Antonela Roccuzzo y sus hijos en el segundo gol de Lionel Messi ante Austria
Las cámaras captaron el festejo de la familia del capitán argentino luego del tanto que selló el triunfo y la clasificación a los 16avos de final.
El festejo y la emoción de Antonela Roccuzzo y sus hijos tras el segundo gol de Lionel Messi ante Austria que selló un triunfo y la clasificación de la Selección Argentina a los 16avos de final del Mundial 2026.
Apenas la pelota ingresó al arco que marcó el 2-0, la familia del capitán argentino reaccionaron con abrazos, sonrisas y gestos de alegría desde uno de los palcos del estadio de Dallas que fue captada por la transmisión oficial.
El gol tuvo además un valor especial para Messi, con esta conquista, el rosarino alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo y amplió su récord como máximo goleador de la historia de los Mundiales.
Como sucedió con Qatar, Antonela y sus hijos vestían la camiseta alternativa de la Selección, cábala que hasta el momento sigue funcionando y no se cambia.
El orgullo de Antonela Roccuzzo por otro récord de Lionel Messi
Tras el encuentro, la esposa del capitán argentino compartió en sus redes sociales una serie de imágenes de la jornada en Dallas. El carrusel incluyó fotos junto a sus hijos en el estadio y postales de Lionel Messi durante el partido que selló la clasificación de la Selección Argentina a los 16avos de final.
Junto a las imágenes, la rosarina le dedicó un emotivo mensaje: "Qué privilegio verte hacer historia una y otra vez Te amo @leomessi!!!".
El tanto ante Austria se sumó a una larga lista de hitos mundialistas de Messi. Además de convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, el capitán argentino también ostenta los récords de mayor cantidad de partidos disputados y de victorias en la máxima cita del fútbol.
La tabla histórica de goleadores mundialistas se encuentra así
1. Lionel Messi (Argentina) - 18 goles
2. Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles
3. Ronaldo Nazário (Brasil) - 15 goles
4. Gerd Müller (Alemania) - 14 goles
4. Kylian Mbappe (Francia) - 14 goles
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario