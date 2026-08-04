La sorpresiva reacción de Antonela Roccuzzo a un posteo de Georgina Rodríguez tras críticas a su físico

Finalmente, concluyó con una frase contundente: “El valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos”.

Entre los miles de comentarios que recibió la publicación apareció el de Cristiano Ronaldo, quien le escribió "mi amor" junto a un corazón. A su vez, Antonela Roccuzzo también dejó su apoyo con emojis de aplausos, un gesto que fue ampliamente celebrado por los usuarios.

Las fotos que dieron origen a la polémica

Con anterioridad habían comenzado a circular imágenes de Georgina Rodríguez disfrutando de unas vacaciones a bordo de un yate. A partir de esas fotografías surgieron numerosos comentarios sobre su cuerpo, situación que finalmente la llevó a responder públicamente con un mensaje dirigido a quienes la criticaron.