La sorpresiva reacción de Antonela Roccuzzo a un posteo de Georgina Rodríguez tras críticas a su físico
Tras las críticas que recibió, Georgina Rodríguez compartió un fuerte mensaje y Antonela Roccuzzo la acompañó con un gesto.
El descargo que Georgina Rodríguez compartió en sus redes sociales por las críticas que recibió sobre su físico no solo generó una fuerte repercusión entre sus seguidores, sino que también provocó la reacción de varias figuras. Una de ellas fue Antonela Roccuzzo, quien decidió manifestarle su apoyo con un gesto que rápidamente se viralizó.
El descargo de Georgina Rodríguez y el respaldo de Antonela Roccuzzo
Luego de recibir cientos de comentarios negativos por las imágenes de sus vacaciones en Europa, la pareja de Cristiano Ronaldo publicó un extenso mensaje en Instagram para expresar cómo vivió la situación.
“Estos días he visto todo tipo de comentarios sobre unas fotos mías en un barco. Unos opinan sobre mi cuerpo, otros me defienden…”, escribió.
Más adelante, reveló que en un primer momento los cuestionamientos la afectaron y que decidió hablarlo con el futbolista portugués. “Le dije: ‘Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen’”. Sin embargo, explicó que él la ayudó a cambiar la mirada con una respuesta que la marcó: “‘Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien’”.
A continuación, Georgina compartió una reflexión sobre su vínculo con el entrenamiento y el cuidado personal. “Yo entreno porque me hace feliz. Porque me apasiona. Porque esa hora en el gimnasio es uno de los mejores momentos de mi día. Me da salud, paz mental, disciplina, energía y bienestar. Nunca ha sido una lucha por adelgazar; siempre ha sido una forma de cuidar de mí“.
Finalmente, concluyó con una frase contundente: “El valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos”.
Entre los miles de comentarios que recibió la publicación apareció el de Cristiano Ronaldo, quien le escribió "mi amor" junto a un corazón. A su vez, Antonela Roccuzzo también dejó su apoyo con emojis de aplausos, un gesto que fue ampliamente celebrado por los usuarios.
Las fotos que dieron origen a la polémica
Con anterioridad habían comenzado a circular imágenes de Georgina Rodríguez disfrutando de unas vacaciones a bordo de un yate. A partir de esas fotografías surgieron numerosos comentarios sobre su cuerpo, situación que finalmente la llevó a responder públicamente con un mensaje dirigido a quienes la criticaron.
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