Las postales de Antonela Roccuzzo en Miami: paseo en yate, familia y tiempo de lectura

Con esta publicación, Antonela volvió a abrir una ventana a su vida cotidiana y dejó en evidencia cómo disfruta de los momentos de relax en familia antes de retomar sus compromisos habituales.

Del romance a la fantasía: las lecturas favoritas de Antonela Roccuzzo

La lectura es uno de los pasatiempos favoritos de Antonela Roccuzzo. Semanas atrás debutó en TikTok mostrando su biblioteca personal y reveló que disfruta especialmente de la literatura fantástica y romántica. Entre sus autores preferidos figuran Stephen King, Colleen Hoover, Christian Schleu, Sarah J. Maas, Rebecca Yarros, Florencia Bonelli y Holly Black, además de la colección completa de Harry Potter, de J.K. Rowling, una de sus sagas favoritas.