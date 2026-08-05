Las postales de Antonela Roccuzzo en Miami: paseo en yate, familia y tiempo de lectura
Con el Mundial 2026 ya terminado, la rosarina aprovechó para relajarse junto a Lionel Messi y sus hijos antes de retomar la rutina.
Una vez finalizado el Mundial 2026, Antonela Roccuzzo aprovechó para disfrutar de unos días de descanso junto a Lionel Messi y sus hijos. Desde Miami, la empresaria rosarina compartió con sus millones de seguidores un álbum de fotos que resume algunos de los mejores momentos de la escapada.
A través de su cuenta de Instagram, la influencer publicó una serie de imágenes que rápidamente cosecharon miles de "Me Gusta" y comentarios de sus fanáticos, quienes elogiaron tanto los paisajes como el estilo de la esposa del capitán argentino.
Entre las postales más destacadas, Antonela posó a bordo de un yate con una bikini celeste y blanca, mientras disfrutaba de un día soleado rodeada de un paisaje paradisíaco. En otra de las fotografías dejó ver el costado más familiar del viaje al mostrarse abrazada a uno de sus hijos, ambos sonrientes y relajados.
Fiel a sus costumbres, la rosarina también compartió una imagen de un clásico argentino que no falta ni siquiera durante las vacaciones: un mate acompañado por medialunas, una combinación que despertó la identificación de muchos de sus seguidores.
Pero el descanso no hizo que dejara de lado uno de sus grandes pasatiempos. Durante el viaje, Antonela volvió a demostrar su fanatismo por la lectura y reveló que eligió sumergirse en la popular saga fantástica de Holly Black. En las imágenes se pueden ver ejemplares de El príncipe cruel, El rey malvado y La reina de nada, libros que forman parte de una de las colecciones más exitosas del género juvenil.
Con esta publicación, Antonela volvió a abrir una ventana a su vida cotidiana y dejó en evidencia cómo disfruta de los momentos de relax en familia antes de retomar sus compromisos habituales.
Del romance a la fantasía: las lecturas favoritas de Antonela Roccuzzo
La lectura es uno de los pasatiempos favoritos de Antonela Roccuzzo. Semanas atrás debutó en TikTok mostrando su biblioteca personal y reveló que disfruta especialmente de la literatura fantástica y romántica. Entre sus autores preferidos figuran Stephen King, Colleen Hoover, Christian Schleu, Sarah J. Maas, Rebecca Yarros, Florencia Bonelli y Holly Black, además de la colección completa de Harry Potter, de J.K. Rowling, una de sus sagas favoritas.
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