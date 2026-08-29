Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Deportivo Riestra vs. Vélez por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Deportivo Riestra vs. Vélez por el Torneo Clausura.
Deportivo Riestra y Vélez juegan este sábado, desde las 14:45, por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura, en el Guillermo Laza. El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá como árbitro principal a Nazareno Arasa, quien estará acompañado por Diego Ceballos en el VAR.
El "Malevo" llega con siete puntos y ocupa el octavo puesto de la Zona A, por lo que se encuentra dentro de los equipos que avanzarían a los octavos de final del certamen. Además, suma dos triunfos, un empate y tres derrotas y viene de igualar 0-0 con Huracán.
Por otro lado, está en los cuartos de final de la Copa Argentina, instancia a la que accedió tras eliminar a Gimnasia de La Plata por penales. En dicha instancia, enfrentará a Banfield en busca de un lugar entre los mejores cuatro equipos del torneo.
Del otro lado, Vélez llega en una posición todavía más favorable: suma 12 unidades y se ubica tercero en la Zona A, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs. El "Fortín" viene de empatar en sus últimas dos presentaciones, ante Defensa y Justicia y River, y buscará reencontrarse con el triunfo para escalar a lo más alto de la tabla.
Formaciones de Deportivo Riestra vs. Vélez por el Torneo Clausura - Zona A
- Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.
- Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Lucas Robertone; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Deportivo Riestra vs Vélez
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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