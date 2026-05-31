La emotiva publicación del Dibu Martínez con su familia antes de partir rumbo al Mundial 2026
El arquero campeón del mundo publicó un álbum de fotos de sus vacaciones junto a su esposa, sus hijos y sus mascotas antes del arranque de la Copa del mundo.
En la antesala de lo que será una nueva aventura mundialista con la Selección Argentina, Emiliano “Dibu” Martínez conmovió a sus seguidores con una profunda dedicatoria en sus redes sociales. El arquero campeón del mundo utilizó su cuenta de Instagram para compartir un carrusel de imágenes que retratan sus días de descanso junto a su esposa, sus hijos y sus mascotas, acompañadas de un mensaje cargado de sentimiento:
“La familia es mi motor, mis ganas de seguir y mi motivación para lograr lo imposible”, escribió en su cuenta oficial dónde tiene más de 14 millones de seguidores. Las postales familiares reflejan la intimidad del futbolista durante una merecida pausa que llegó luego de una temporada sumamente intensa en el Viejo Continente y justo antes de meterse de lleno en el objetivo de defender la corona obtenida en Qatar.
Dibu Martínez, campeón de Europa y con la mira en el bicampeonato en el Mundial 2026
El marplatense llega al búnker albiceleste en un nivel extraordinario y con un nuevo título internacional bajo el brazo:
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El pasado 20 de mayo, se consagró campeón de la UEFA Europa League con el Aston Villa.
El conjunto inglés goleó 3 a 0 al Friburgo en la gran final disputada en Turquía.
Dicha consagración tuvo un valor histórico para el club de Birmingham, ya que significó cortar una sequía de 44 años sin levantar un título a nivel internacional.
Dibu Martínez ya se sumó al plantel en Estados Unidos
Tras recargar energías con sus seres queridos, el "Dibu" no perdió el tiempo y ya se encuentra en Kansas junto al resto de sus compañeros de la Selección. De esta manera, el arquero titular de la Scaloneta se acopló al grupo para dar inicio a la etapa final de la preparación física y futbolística de cara al debut en el Mundial 2026.
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