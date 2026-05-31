La emotiva publicación del Dibu Martínez con su familia antes de partir rumbo al Mundial 2026

“La familia es mi motor, mis ganas de seguir y mi motivación para lograr lo imposible”, escribió en su cuenta oficial dónde tiene más de 14 millones de seguidores. Las postales familiares reflejan la intimidad del futbolista durante una merecida pausa que llegó luego de una temporada sumamente intensa en el Viejo Continente y justo antes de meterse de lleno en el objetivo de defender la corona obtenida en Qatar.