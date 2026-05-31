Todos los argentinos que podrían jugar el Mundial 2026 con otra Selección

Hernán Galíndez (Ecuador): Surgido de las divisiones inferiores de Rosario Central y con un recordado paso a préstamo por Quilmes, el arquero construyó una enorme trayectoria de casi 12 años en Ecuador vistiendo las camisetas de Universidad Católica y Aucas. Tras obtener la ciudadanía, el actual guardameta de Huracán se convirtió en un pilar bajo los tres palos de la "Tri".

Giovanni Reyna (Estados Unidos): Un caso sumamente particular. Es hijo del histórico Claudio Reyna, emblema del seleccionado estadounidense. "Gio" nació en tierras norteamericanas y explotó como una de las joyas del Borussia Dortmund. En su momento, existió la posibilidad reglamentaria de que vistiera la camiseta argentina debido a su abuelo paterno, Miguel, quien nació en nuestro país e hizo inferiores en Independiente y jugó en la primera de Los Andes. Finalmente, optó por representar al país norteamericano.