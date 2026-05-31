Todos los argentinos que podrían jugar el Mundial 2026 con otra Selección
La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina y varios jugadores y entrenadores nacidos en nuestro país (o con nacionalidad) podrían representar a otras selecciones.
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 está cada vez más cerca. A solo 11 días del pitazo inicial, mientras la Selección Argentina ya conoce a sus rivales del Grupo J (Argelia, Austria y Jordania), los focos también se posan sobre aquellos compatriotas que vivirán la gran cita vistiendo otros colores o liderando proyectos desde el banco de suplentes.
Así como ocurre a la inversa con Nico Paz —nacido en España pero decidido a defender la Albiceleste—, el mapa futbolístico global muestra a varios embajadores de nuestro país representando a distintas banderas.
Los futbolistas con raíces e historias cruzadas para el Mundial 2026
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Hernán Galíndez (Ecuador): Surgido de las divisiones inferiores de Rosario Central y con un recordado paso a préstamo por Quilmes, el arquero construyó una enorme trayectoria de casi 12 años en Ecuador vistiendo las camisetas de Universidad Católica y Aucas. Tras obtener la ciudadanía, el actual guardameta de Huracán se convirtió en un pilar bajo los tres palos de la "Tri".
Giovanni Reyna (Estados Unidos): Un caso sumamente particular. Es hijo del histórico Claudio Reyna, emblema del seleccionado estadounidense. "Gio" nació en tierras norteamericanas y explotó como una de las joyas del Borussia Dortmund. En su momento, existió la posibilidad reglamentaria de que vistiera la camiseta argentina debido a su abuelo paterno, Miguel, quien nació en nuestro país e hizo inferiores en Independiente y jugó en la primera de Los Andes. Finalmente, optó por representar al país norteamericano.
Los entrenadores argentinos que estarán en el Mundial 2026
El sello táctico de la escuela argentina volverá a ser protagonista en la Copa del Mundo. Más allá de la presencia lógica de Lionel Scaloni al mando del campeón defensor, otros cinco entrenadores nacidos en nuestro suelo estarán al frente de combinados internacionales:
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Gustavo Alfaro – Selección de Paraguay
Marcelo Bielsa – Selección de Uruguay
Sebastián Beccacece – Selección de Ecuador
Néstor Lorenzo – Selección de Colombia
Mauricio Pochettino – Selección de Estados Unidos
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