Dibu Martínez se rompió un dedo y encendió las alarmas a un mes del Mundial 2026

Para llevar tranquilidad, desde el entorno del 23 del conjunto nacional confirmaron que la molestia no reviste gravedad y no complicará su puesta a punto para el Mundial 2026, según indicaron en TyC Sports.

Incluso tras la histórica noche en Turquía, el arquero ya cambió el chip y avisó que va por el próximo objetivo grande. "Estoy muy feliz. Ahora a disfrutar con los chicos y después a enfocarme en el Mundial", concluyó.

Impactantes números del Dibu Martínez

A pesar de la fractura sufrida en los movimientos precompetitivos, Dibu completó el partido, sostuvo la valla invicta y agigantó su leyenda en las citas decisivas. Con esta consagración, el argentino mantiene una efectividad del 100% en finales: disputó siete encuentros por un título (repartidos entre Arsenal, la Selección y Aston Villa) y se coronó en absolutamente todos.

En medio de la emoción, Martínez aprovechó para rendirle tributo a sus hinchas y a su director técnico, Unai Emery. "Los fans y el club son como mi familia. A Emery lo quiero mucho, lo conozco desde el Arsenal. Es un ganador como yo, un enfermo de ganar partidos", sentenció.