Dibu Martínez se rompió un dedo y encendió las alarmas a un mes del Mundial 2026
El arquero de la Selección Argentina se consagró campeón de la Europa League con el Aston Villa y festejó con el dedo roto. Cómo está.
El Aston Villa hizo historia grande en Estambul al golear 3-0 al Friburgo y consagrarse campeón de la UEFA Europa League. Sin embargo, en medio de los festejos por el título, Dibu Martínez sacudió a todos al revelar que jugó la final con una fractura, encendiendo momentáneamente las alarmas de cara al Mundial 2026.
Apenas consumada la victoria, el arquero de la Selección Argentina dialogó con la pantalla de ESPN y confesó el calvario físico que debió soportar durante los 90 minutos para poder levantar su primer trofeo con el conjunto de Birmingham/
"La verdad, es un orgullo. Sigo creciendo partido a partido. Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor... Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida y lo sigo haciendo", disparó el marplatense, dejando a todos boquiabiertos.
Al ser consultado sobre la gravedad de la lesión, el arquero minimizó el dolor, fiel a su estilo competitivo. "Nunca tuve una rotura de dedo. Cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado. Pero bueno, son caminos que hay que pasar", indicó.
Para llevar tranquilidad, desde el entorno del 23 del conjunto nacional confirmaron que la molestia no reviste gravedad y no complicará su puesta a punto para el Mundial 2026, según indicaron en TyC Sports.
Incluso tras la histórica noche en Turquía, el arquero ya cambió el chip y avisó que va por el próximo objetivo grande. "Estoy muy feliz. Ahora a disfrutar con los chicos y después a enfocarme en el Mundial", concluyó.
Impactantes números del Dibu Martínez
A pesar de la fractura sufrida en los movimientos precompetitivos, Dibu completó el partido, sostuvo la valla invicta y agigantó su leyenda en las citas decisivas. Con esta consagración, el argentino mantiene una efectividad del 100% en finales: disputó siete encuentros por un título (repartidos entre Arsenal, la Selección y Aston Villa) y se coronó en absolutamente todos.
En medio de la emoción, Martínez aprovechó para rendirle tributo a sus hinchas y a su director técnico, Unai Emery. "Los fans y el club son como mi familia. A Emery lo quiero mucho, lo conozco desde el Arsenal. Es un ganador como yo, un enfermo de ganar partidos", sentenció.
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