Inicia el sueño del Mundial 2026: la Selección Argentina llegó a Estados Unidos
El plantel de la Albiceleste arribó en Kansas en el mediodía de domingo. Los entrenamientos comenzarán el lunes: el conjunto nacional va por la cuarta estrella en la Copa del Mundo 2026.
El sueño mundialista de la Selección Argentina ya está en marcha en territorio norteamericano. La Albiceleste aterrizó este domingo al mediodía en Kansas a bordo del vuelo AR1978, un número con una fuerte carga simbólica para la historia de nuestro fútbol, dando inicio oficial a su concentración de cara al Mundial 2026. El plantel, que buscará defender la corona y bordar la cuarta estrella en el escudo, comenzará sus entrenamientos este lunes a primera hora.
El grupo que partió desde Buenos Aires estuvo integrado por 18 futbolistas: Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Nicolás González, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Cristian Romero, José Manuel López, Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Exequiel Palacios y Thiago Almada.
En las próximas horas, el resto de los convocados se sumará directamente al búnker en Estados Unidos. Entre ellos se encuentran el capitán y leyenda Lionel Messi junto a Rodrigo De Paul (ambos viajando desde el Inter Miami de la MLS), además de Lisandro Martínez y Emiliano "Dibu" Martínez, quienes ya se encuentran en viaje desde Inglaterra.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) seleccionó instalaciones de primer nivel y de reciente construcción para la estadía del equipo de Lionel Scaloni:
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Centro de entrenamiento: La base de operaciones será el Sporting KC Training Centre, perteneciente al club Sporting Kansas City. Inaugurado en 2018, este predio cuenta con varias canchas de fútbol y se ubica en el área metropolitana de la ciudad, justo entre los ríos Kansas y Missouri. Geográficamente es una zona de centro-este, caracterizada en esta época del año por un clima inestable que combina calor, humedad y probabilidad de tormentas fuertes.
El hotel: El plantel se hospedará en el Origin, un hotel nuevo cuya estructura principal data de 2023 y que se encuentra ubicado en el área urbana céntrica, con vistas al río Missouri. El complejo está a solo 20 minutos del predio de entrenamiento y está terminando de inaugurar unas remodelaciones hechas especialmente para la Selección, las cuales incluyen un enorme gimnasio extra. Por su ubicación, se prevé que sea el punto neurálgico para el encuentro de los hinchas con el equipo.
El cronograma detallado de la Selección Argentina para los próximos días continuará de la siguiente manera:
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Viernes: El plantel emprenderá el viaje hacia Texas.
Sábado 6 de junio: Se medirán ante Honduras en College Station en lo que será el primer amistoso previo.
Domingo: El conjunto nacional continuará entrenándose en territorio texano.
Lunes: La delegación se dirigirá a Alabama, una zona ubicada aún más al Este.
Martes 9 de junio: Afrontarán la última prueba en Auburn ante Islandia.
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