Inicia el sueño del Mundial 2026: la Selección Argentina llegó a Estados Unidos

Centro de entrenamiento: La base de operaciones será el Sporting KC Training Centre , perteneciente al club Sporting Kansas City. Inaugurado en 2018, este predio cuenta con varias canchas de fútbol y se ubica en el área metropolitana de la ciudad, justo entre los ríos Kansas y Missouri. Geográficamente es una zona de centro-este, caracterizada en esta época del año por un clima inestable que combina calor, humedad y probabilidad de tormentas fuertes.

El hotel: El plantel se hospedará en el Origin, un hotel nuevo cuya estructura principal data de 2023 y que se encuentra ubicado en el área urbana céntrica, con vistas al río Missouri. El complejo está a solo 20 minutos del predio de entrenamiento y está terminando de inaugurar unas remodelaciones hechas especialmente para la Selección, las cuales incluyen un enorme gimnasio extra. Por su ubicación, se prevé que sea el punto neurálgico para el encuentro de los hinchas con el equipo.