Dibu Martínez se hizo estudios y se confirmó su lesión: cómo está a días del Mundial 2026

De esta manera, el cuerpo médico descarta por completo el quirófano, enfocándose en una recuperación puramente fisiológica que le permita llegar en óptimas condiciones al debut oficial de la "Albiceleste".

Dibu Martínez, ¿juega o no los amistosos de la Selección Argentina?

A pesar de la certeza sobre la lesión en el dedo anular de su mano derecha, surgió un curioso contrapunto informativo entre los periodistas y hermanos Edul respecto a las intenciones del guardameta de cara a los partidos preparatorios.

Mientras Gastón dio por descartada su participación en la gira previa, su hermano Esteban Edul aportó una mirada más optimista desde la pantalla de ESPN, reflejando el deseo competitivo del arquero.

"A Dibu Martínez ya le hicieron estudios (...) y cree que no se perderá ni un partido con la Selección. Se va a quedar directamente en Estados Unidos esperando a la delegación, y no quiere perderse ni siquiera los amistosos", indicó el mayor de los Edul.

Más allá de sus enormes ganas de estar presente desde el primer día en territorio norteamericano, la última palabra la tendrá el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni y el equipo médico de la Selección, quienes priorizarán su total recuperación para asegurar su presencia en el arco argentino durante el partido inaugural del Mundial.