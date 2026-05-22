Dibu Martínez se hizo estudios y se confirmó su lesión: cómo está a días del Mundial 2026
El dedo del arquero de la Selección Argentina enciende las alarmas tras la final de la Europa League y a tan poco para el debut en el Mundial.
El búnker de la Selección Argentina recibió con preocupación la confirmación de la lesión de su arquero titular, Dibu Martínez, luego de que el propio futbolista reconociera públicamente haberse quebrado un dedo durante la entrada en calor de la final de la Europa League,
Este viernes se conocieron los estudios médicos, que arrojaron luz sobre el grado de la afección del arquero y encendieron las alarmas de cara a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá.
El periodista Gastón Edul llevó tranquilidad a los hinchas a través de sus redes sociales al precisar el diagnóstico exacto del arquero del Aston Villa y los plazos estimados para volver a las canchas.
"Dibu Martínez tiene una fractura chica. No hace falta intervención. Tiene para 20 días. Apunta a estar para el primer partido de Argentina en el Mundial. Va a llegar. No va a jugar los amistosos", detalló el cronista en su cuenta de X.
De esta manera, el cuerpo médico descarta por completo el quirófano, enfocándose en una recuperación puramente fisiológica que le permita llegar en óptimas condiciones al debut oficial de la "Albiceleste".
Dibu Martínez, ¿juega o no los amistosos de la Selección Argentina?
A pesar de la certeza sobre la lesión en el dedo anular de su mano derecha, surgió un curioso contrapunto informativo entre los periodistas y hermanos Edul respecto a las intenciones del guardameta de cara a los partidos preparatorios.
Mientras Gastón dio por descartada su participación en la gira previa, su hermano Esteban Edul aportó una mirada más optimista desde la pantalla de ESPN, reflejando el deseo competitivo del arquero.
"A Dibu Martínez ya le hicieron estudios (...) y cree que no se perderá ni un partido con la Selección. Se va a quedar directamente en Estados Unidos esperando a la delegación, y no quiere perderse ni siquiera los amistosos", indicó el mayor de los Edul.
Más allá de sus enormes ganas de estar presente desde el primer día en territorio norteamericano, la última palabra la tendrá el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni y el equipo médico de la Selección, quienes priorizarán su total recuperación para asegurar su presencia en el arco argentino durante el partido inaugural del Mundial.
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