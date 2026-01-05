La espera de Boca por Marino Hinestroza y el curioso mensaje que agitó las redes

hinestroza

La situación obliga al Xeneize a tomar una decisión en el corto plazo. Aceptar las nuevas exigencias de Atlético Nacional implicaría realizar una inversión importante para sumar a un futbolista joven y con proyección, pensado como una pieza ofensiva para el nuevo ciclo. Descartar la operación, en cambio, significaría resignar a quien hasta hace pocos días era señalado como el primer refuerzo del año.

Mientras tanto, Hinestroza sigue esperando. Sus mensajes en redes no hacen más que reflejar una realidad compartida por muchos protagonistas del mercado: la ansiedad por definir el futuro cuando los tiempos de los clubes no coinciden con los del futbolista. Boca, con la pretemporada en marcha, deberá resolver si acelera o si deja pasar una oportunidad que parecía al alcance de la mano.