La espera de Boca por Marino Hinestroza y el curioso mensaje que agitó las redes
Mientras las negociaciones con Atlético Nacional se estiran, el delantero colombiano apeló al humor en Instagram y dejó en claro sus ganas de sumarse al Xeneize.
La pretemporada de Boca ya está en marcha bajo la conducción de Claudio Úbeda, pero el mercado de pases todavía mantiene en vilo a la dirigencia y a los hinchas. Uno de los nombres que aparece subrayado en la carpeta de refuerzos es el de Marino Hinestroza, atacante colombiano de Atlético Nacional, cuya llegada parecía encaminada y hoy se encuentra envuelta en una negociación que se dilata más de lo esperado.
En ese contexto, el propio futbolista decidió meterse en escena. A través de su cuenta de Instagram, Hinestroza publicó una historia que rápidamente llamó la atención y fue interpretada como un guiño directo a Boca. “¿A qué fechas es que llaman los equipos o será que me mocharon?”, escribió el delantero de 23 años, en un mensaje que combinó ironía y ansiedad por definir su futuro.
Minutos después, redobló la apuesta con otra frase en tono distendido: “Ehhh jajaja deje la bobada”, acompañada por emojis de risa y llanto. El trasfondo de esa publicación tiene que ver con una negociación que, cuando parecía cerrada, volvió a complicarse. Boca y Atlético Nacional habían avanzado sobre una base de acuerdo, pero desde Colombia modificaron las condiciones económicas.
El club de Medellín ahora exige cinco millones de dólares por el 80% del pase o seis millones por la totalidad de la ficha, además de pretender el pago en una sola cuota. Desde la Ribera, en cambio, la propuesta contempla un desembolso en tres pagos, algo que por el momento no satisface a los directivos del conjunto colombiano.
A este escenario se suma la competencia de Fluminense. El club brasileño también mostró interés en Hinestroza, aunque hoy corre desde atrás debido a la falta de cupo de extranjero en su plantel. Ese detalle, sumado al deseo explícito del jugador de vestir la camiseta azul y oro, aparece como uno de los principales argumentos a favor de Boca en la pulseada.
La situación obliga al Xeneize a tomar una decisión en el corto plazo. Aceptar las nuevas exigencias de Atlético Nacional implicaría realizar una inversión importante para sumar a un futbolista joven y con proyección, pensado como una pieza ofensiva para el nuevo ciclo. Descartar la operación, en cambio, significaría resignar a quien hasta hace pocos días era señalado como el primer refuerzo del año.
Mientras tanto, Hinestroza sigue esperando. Sus mensajes en redes no hacen más que reflejar una realidad compartida por muchos protagonistas del mercado: la ansiedad por definir el futuro cuando los tiempos de los clubes no coinciden con los del futbolista. Boca, con la pretemporada en marcha, deberá resolver si acelera o si deja pasar una oportunidad que parecía al alcance de la mano.
