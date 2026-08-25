La FIA salió al cruce de los ataques contra sus comisarios tras las sanciones a Franco Colapinto

Franco Colapinto calificó las sanciones como injustas

Después de la carrera, el argentino cuestionó la severidad del castigo: “Castiga muchísimo, en realidad me comprometió toda la carrera. No tenía velocidad en las curvas como para seguir tan cerca de los otros autos, y me complicó toda la carrera”. También lamentó que una buena largada terminara perdiendo valor por lo sucedido posteriormente: “Hice una gran largada, creo que de las mejores del año otra vez, gran primera vuelta, y una pena cómo terminó y cómo me condicionó la carrera”.

El corredor fue todavía más contundente al explicar su posición sobre la decisión de los comisarios. “Creo que fue bastante injusto. Bah, muy duro, una penalización extremadamente dura para las posiciones que había. Si bien las reglas son las reglas, se pueden tomar un poco de margen y flexibilidad”, afirmó. Además, defendió la decisión que tomó durante la maniobra y sostuvo que, desde su perspectiva, detener el auto de manera abrupta podía haber generado un riesgo mayor. “Era más peligroso clavar los frenos en la mitad de la recta y no terminar el sobrepaso que estaba haciendo cuando llegó una bandera amarilla súper tarde que hacer lo que hice”, explicó.

Alpine respaldó a la FIA y a los comisarios

En medio de la polémica, Alpine también tomó posición. El equipo emitió un comunicado en el que aclaró que, pese a considerar severas las sanciones, respeta el trabajo de la FIA y de los oficiales encargados de aplicar el reglamento.

“Como equipo, trabajamos estrechamente con el organismo rector del deporte en las reglas que regulan las disputas en pista para garantizar carreras justas y emocionantes y, lo que es más importante, la seguridad”, expresó la escudería. Además, aseguró: “Confiamos plenamente en la FIA y en los comisarios a la hora de hacer cumplir estas reglas y aplicar sanciones deportivas durante una carrera en curso”.

El equipo también reconoció que las penalizaciones fueron duras, aunque consideró que se ajustaron al reglamento vigente: “Consideramos que las sanciones aplicadas por las infracciones de las banderas amarillas durante las primeras vueltas del Gran Premio de Países Bajos fueron ciertamente severas, pero reconocemos que se ajustaron al castigo establecido por la letra del reglamento y que fueron aplicadas de manera consistente a todos los competidores. Es algo que podemos revisar y de lo que podemos aprender como equipo”.