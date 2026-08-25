La FIA salió al cruce de los ataques contra sus comisarios tras las sanciones a Franco Colapinto
El organismo rector de la Fórmula 1 condenó el acoso que recibieron los oficiales en redes sociales después del Gran Premio de Países Bajos y pidió evitar amenazas y agresiones.
La polémica por las sanciones que recibió Franco Colapinto durante el Gran Premio de Países Bajos sumó un nuevo capítulo. Después de las críticas del piloto argentino a las decisiones tomadas por los comisarios y de la reacción de una parte de sus fanáticos en las redes sociales, la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) publicó un comunicado en el que manifestó su preocupación por los ataques dirigidos contra los oficiales que participaron de la competencia.
El organismo que regula la Fórmula 1 cuestionó especialmente el acoso virtual que recibieron los comisarios luego de aplicar dos penalizaciones al piloto de Alpine. La FIA remarcó que las decisiones fueron tomadas dentro del marco de las reglamentaciones vigentes y diferenció las críticas deportivas de las agresiones personales. “Después del Gran Premio de los Países Bajos, los comisarios fueron objeto de abusos en línea tras aplicar sanciones deportivas de acuerdo con las regulaciones de la FIA”, señaló la entidad en su comunicado.
El mensaje apareció después de un fin de semana particularmente tenso para Franco. El pilarense había terminado disconforme con las decisiones adoptadas durante las primeras vueltas y expresó públicamente su desacuerdo con el criterio utilizado. Sus declaraciones generaron una fuerte reacción entre sus seguidores, algunos de los cuales apuntaron directamente contra los integrantes del panel de comisarios.
¿Qué dijo la FIA sobre los ataques en redes?
La Federación hizo hincapié en que el desacuerdo con una decisión deportiva forma parte de cualquier competencia, pero estableció un límite claro cuando las críticas se convierten en amenazas o ataques personales. En ese sentido, la coalición United Against Online Abuse, mencionada por el organismo, sostuvo: “La coalición United Against Online Abuse condena todas las formas de abuso y acoso. El desacuerdo con las decisiones forma parte del deporte, pero nunca debe justificar amenazas o ataques personales”.
La FIA también hizo un pedido general a todos los integrantes de la comunidad del automovilismo: “Instamos a todos los que participan del deporte a hacerlo con respeto y responsabilidad, tanto en línea como fuera de línea”. La postura busca bajar la temperatura después de una jornada en la que las redes sociales se convirtieron en otro escenario de discusión.
Franco Colapinto calificó las sanciones como injustas
Después de la carrera, el argentino cuestionó la severidad del castigo: “Castiga muchísimo, en realidad me comprometió toda la carrera. No tenía velocidad en las curvas como para seguir tan cerca de los otros autos, y me complicó toda la carrera”. También lamentó que una buena largada terminara perdiendo valor por lo sucedido posteriormente: “Hice una gran largada, creo que de las mejores del año otra vez, gran primera vuelta, y una pena cómo terminó y cómo me condicionó la carrera”.
El corredor fue todavía más contundente al explicar su posición sobre la decisión de los comisarios. “Creo que fue bastante injusto. Bah, muy duro, una penalización extremadamente dura para las posiciones que había. Si bien las reglas son las reglas, se pueden tomar un poco de margen y flexibilidad”, afirmó. Además, defendió la decisión que tomó durante la maniobra y sostuvo que, desde su perspectiva, detener el auto de manera abrupta podía haber generado un riesgo mayor. “Era más peligroso clavar los frenos en la mitad de la recta y no terminar el sobrepaso que estaba haciendo cuando llegó una bandera amarilla súper tarde que hacer lo que hice”, explicó.
Alpine respaldó a la FIA y a los comisarios
En medio de la polémica, Alpine también tomó posición. El equipo emitió un comunicado en el que aclaró que, pese a considerar severas las sanciones, respeta el trabajo de la FIA y de los oficiales encargados de aplicar el reglamento.
“Como equipo, trabajamos estrechamente con el organismo rector del deporte en las reglas que regulan las disputas en pista para garantizar carreras justas y emocionantes y, lo que es más importante, la seguridad”, expresó la escudería. Además, aseguró: “Confiamos plenamente en la FIA y en los comisarios a la hora de hacer cumplir estas reglas y aplicar sanciones deportivas durante una carrera en curso”.
El equipo también reconoció que las penalizaciones fueron duras, aunque consideró que se ajustaron al reglamento vigente: “Consideramos que las sanciones aplicadas por las infracciones de las banderas amarillas durante las primeras vueltas del Gran Premio de Países Bajos fueron ciertamente severas, pero reconocemos que se ajustaron al castigo establecido por la letra del reglamento y que fueron aplicadas de manera consistente a todos los competidores. Es algo que podemos revisar y de lo que podemos aprender como equipo”.
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