Robo comando a un banco en Uruguay: escaparon con bolsones de dinero, chocaron y amenazaron a una familia

Fuga, choque y amenazas a una familia

Tras el robo comando, los asaltantes se subieron a un Mercedes Benz negro que los esperaba en la esquina y escaparon a alta velocidad.

En la fuga, los delincuentes chocaron contra una columna y escaparon del lugar

Sin embargo, poco después los delincuentes chocaron contra una columna y dejaron el vehículo abandonado en la intersección de la ruta 101 y Camino Eudoro Melo, en la zona de Barros Blancos.

El Mercedes Benz quedó abandonado

Pero la fuga no terminó ahí. Dispuestos a continuar con su huida, los ladrones se dirigieron hasta la casa de una familia ubicada en las cercanías, rompieron un ventanal, ingresaron por la fuerza y los amenazaron exigiéndoles que les entregaran las llaves del auto.

"Pensamos que era una joda"

Rompieron el ventanal de una casa y amenazaron a una familia

“Estábamos en el comedor de casa, mirando tele. Vienen cinco personas, en realidad yo vi a cuatro, pero eran cinco, a pedirnos la llave del vehículo. Les dijimos que no la teníamos pensando que era una joda. Patearon el ventanal y se metieron puerta adentro. Me apuntaron con el arma, me pidieron la llave y les dije que no la tenía. Entonces se fueron”, relató la dueña de la casa a Canal 10.

“Ellos querían la llave para huir, por suerte no nos lastimaron. Al principio no entendíamos nada, pensábamos que era una joda hasta que vimos que era verdad cuando rompieron el ventanal", expresó.

Tras el intento de robo frustrado, los delincuentes decidieron volver a la calle, donde detuvieron al conductor de una Fiat Fiorino y lo amenazaron de muerte para que les entregara el vehículo antes de darse a la fuga. Según se informó, el dueño de la camioneta resultó ileso.

Uno de los ladrones fue identificado

Por estas horas, efectivos de la Policía de Uruguay y la Fiscalía a cargo trabajan para identificar a uno de los cuatro delincuentes que salió del banco a cara descubierta. De acuerdo con lo informado por Montevideo Portal en base a fuentes policiales, el hombre sería extranjero y de no más de 30 años.

En paralelo, un equipo de la Policía Científica llevó a cabo diversas pericias sobre el auto abandonado.

Como resultado del asalto, los dos guardias de seguridad resultaron levemente heridos a causa de la golpiza, pero fueron atendidos en el lugar.