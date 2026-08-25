Robo comando a un banco en Uruguay: escaparon con bolsones de dinero, chocaron y amenazaron a una familia
Delincuentes asaltaron una sucursal del Banco República y se dieron a la fuga. Mas tarde, irrumpieron en una casa y amenazaron a una familia para robar otro vehículo.
Un impresionante robo de película tuvo lugar en una sucursal del Banco República (BROU) de Uruguay, donde cuatro delincuentes armados lograron escapar con una importante cantidad de dinero. En la fuga, chocaron y amenazaron a una familia para llevarse otro vehículo. Todo quedó filmado.
El asalto ocurrió el lunes por la tarde, minutos antes de las 18, en una sucursal de BROU ubicada en General Artigas y Solís, en la ciudad de Pando, departamento de Canelones, donde ingresaron cuatro delincuentes vestidos de negro, encapuchados y empuñando armas largas. Luego de amenazar y golpear a los guardias de seguridad, se dirigieron al sector de cajas y se apoderaron de una importante suma de dinero en moneda nacional, dólares estadounidenses y euros.
Así fue el robo de película a un banco en Uruguay
Toda la secuencia de la huida quedó filmada por un vecino que se encontraba frente al banco.
En el video se observa a los delincuentes retirándose de la sucursal a las corridas y empuñando las armas de fuego, mientras que uno de ellos lleva una bolsa de nylon negra con el dinero sustraído y otro iba con el rosto descubierto.
Por el momento no se detalló la cifra exacta de dinero robado por los delincuentes, aunque se estima que se llevaron 10 millones de pesos uruguayos, 700 mil dólares y alrededor de 90 mil euros.
Fuga, choque y amenazas a una familia
Tras el robo comando, los asaltantes se subieron a un Mercedes Benz negro que los esperaba en la esquina y escaparon a alta velocidad.
Sin embargo, poco después los delincuentes chocaron contra una columna y dejaron el vehículo abandonado en la intersección de la ruta 101 y Camino Eudoro Melo, en la zona de Barros Blancos.
Pero la fuga no terminó ahí. Dispuestos a continuar con su huida, los ladrones se dirigieron hasta la casa de una familia ubicada en las cercanías, rompieron un ventanal, ingresaron por la fuerza y los amenazaron exigiéndoles que les entregaran las llaves del auto.
"Pensamos que era una joda"
“Estábamos en el comedor de casa, mirando tele. Vienen cinco personas, en realidad yo vi a cuatro, pero eran cinco, a pedirnos la llave del vehículo. Les dijimos que no la teníamos pensando que era una joda. Patearon el ventanal y se metieron puerta adentro. Me apuntaron con el arma, me pidieron la llave y les dije que no la tenía. Entonces se fueron”, relató la dueña de la casa a Canal 10.
“Ellos querían la llave para huir, por suerte no nos lastimaron. Al principio no entendíamos nada, pensábamos que era una joda hasta que vimos que era verdad cuando rompieron el ventanal", expresó.
Tras el intento de robo frustrado, los delincuentes decidieron volver a la calle, donde detuvieron al conductor de una Fiat Fiorino y lo amenazaron de muerte para que les entregara el vehículo antes de darse a la fuga. Según se informó, el dueño de la camioneta resultó ileso.
Uno de los ladrones fue identificado
Por estas horas, efectivos de la Policía de Uruguay y la Fiscalía a cargo trabajan para identificar a uno de los cuatro delincuentes que salió del banco a cara descubierta. De acuerdo con lo informado por Montevideo Portal en base a fuentes policiales, el hombre sería extranjero y de no más de 30 años.
En paralelo, un equipo de la Policía Científica llevó a cabo diversas pericias sobre el auto abandonado.
Como resultado del asalto, los dos guardias de seguridad resultaron levemente heridos a causa de la golpiza, pero fueron atendidos en el lugar.
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