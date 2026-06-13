Christian Pulisic reveló por qué fue reemplazado en el entretiempo de Estados Unidos vs. Paraguay
El capitán ofensivo fue reemplazado en el entretiempo tras un golpe y una molestia muscular. Aunque no sería grave, quedó bajo evaluación médica y preocupa su estado de cara a los próximos partidos.
El triunfo de Estados Unidos por 4-1 ante Paraguay dejó una imagen que preocupó más de la cuenta en el cierre del encuentro: la salida de Christian Pulisic en el entretiempo por una molestia física.
El mediocampista ofensivo, figura del equipo norteamericano y uno de los nombres más determinantes del plantel, terminó el primer tiempo con una molestia en la zona posterior de la pierna tras un golpe durante el desarrollo del partido. Aunque pudo completar los primeros 45 minutos, no volvió a salir al complemento.
En el cuerpo técnico optaron por una decisión inmediata: no arriesgarlo. Con el partido prácticamente encaminado, Pulisic fue reemplazado por precaución, en medio de un contexto donde cualquier sobrecarga puede transformarse en un problema mayor en plena competencia.
Según trascendió tras el encuentro, la situación no sería de gravedad. Se trataría de una molestia leve, producto del golpe recibido, sin indicios de lesión muscular importante. La idea es seguirlo de cerca en las próximas horas y evaluar su evolución antes del próximo compromiso.
Por ahora, en Estados Unidos reina el optimismo. No hay señales de alarma estructural ni diagnósticos preocupantes, aunque la situación de Christian Pulisic quedará bajo observación hasta nuevo aviso.
En un torneo donde cada detalle cuenta, cualquier gesto de dolor en una de sus principales figuras inevitablemente enciende luces amarillas. Esta vez, sin embargo, todo apunta a una precaución más que a un problema serio.
Estados Unidos vapuleó a Paraguay por 4-1 en su debut en el Mundial 2026
El sueño del regreso de Paraguay tras 16 años de ausencia se topó con una dura realidad. La selección de Estados Unidos exhibió todo su potencial ofensivo en Los Ángeles y venció contundentemente por 4-1 al conjunto sudamericano en su debut en el Mundial 2026.
Los detalles de la goleada estadounidense
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El primer golpe: El marcador se abrió muy rápido debido a un gol en propia puerta del mediocampista Damián Bobadilla a los 7 minutos, convirtiéndose en el tanto más veloz del torneo.
Doblete y figura: El atacante Folarin Balogun amplió la ventaja con dos tantos, a los 30 y en el quinto minuto de adición del primer tiempo, transformándose en el primer goleador del certamen con dos anotaciones.
La respuesta visitante: En la segunda etapa, el equipo paraguayo apeló al orgullo y logró recortar la distancia a los 73 minutos a través del centrocampista Mauricio Magalhaes Prado.
Goleada definitiva: Cuando el encuentro parecía resuelto, Giovanni Reina apareció al filo de los 90 minutos y sentenció la historia con un golazo a distancia.
El desarrollo de la zona: La primera jornada del Grupo se dará por concluida el sábado con el partido que protagonizarán las selecciones de Australia y Turquía.
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