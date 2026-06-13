Christian Pulisic reveló por qué fue reemplazado en el entretiempo de Estados Unidos vs. Paraguay

En un torneo donde cada detalle cuenta, cualquier gesto de dolor en una de sus principales figuras inevitablemente enciende luces amarillas. Esta vez, sin embargo, todo apunta a una precaución más que a un problema serio.

Estados Unidos vapuleó a Paraguay por 4-1 en su debut en el Mundial 2026

El sueño del regreso de Paraguay tras 16 años de ausencia se topó con una dura realidad. La selección de Estados Unidos exhibió todo su potencial ofensivo en Los Ángeles y venció contundentemente por 4-1 al conjunto sudamericano en su debut en el Mundial 2026.

Los detalles de la goleada estadounidense