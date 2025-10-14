La fuerte frase de Jorge Brito sobre River: "Claramente el responsable del presente es Marcelo Gallardo"
El presidente millonario rompió el silencio tras la seguidilla de derrotas y habló sobre el mal momento futbolístico, la continuidad del DT y los desafíos inmediatos.
River atraviesa uno de los momentos más difíciles de la era Gallardo. El equipo acumula seis derrotas en los últimos siete partidos, el rendimiento cayó abruptamente y los cuestionamientos se multiplicaron tanto en el vestuario como entre los hinchas. En medio de ese clima tenso, Jorge Brito decidió hablar públicamente y dejó frases que resonaron fuerte en el mundo River.
“Naturalmente, lo que vimos el domingo no es algo que estemos acostumbrados en River ni que nos guste. Quiero recalcarle al socio que estamos muy unidos, jugadores, cuerpo técnico y dirigencia, y que creemos que esto se va a revertir”, expresó Brito en diálogo con ESPN. Sin embargo, su discurso, aunque buscó transmitir calma, también incluyó una afirmación que marcó el tono de su postura: “Claramente el responsable del presente es Marcelo Gallardo”.
La frase, dicha sin rodeos, fue interpretada como un respaldo institucional con un mensaje de exigencia implícito. El presidente aclaró que confía en el trabajo del cuerpo técnico y que aún hay objetivos en juego -la Copa Argentina, el torneo local y la clasificación a la Libertadores-, pero al mismo tiempo dejó en claro que el entrenador debe encontrar respuestas rápidas.
“Estamos en un período corto donde nos jugamos el año, y confiamos en que el entrenador y los jugadores van a poder revertir esto”, remarcó. También analizó las causas del mal momento. “Esto no se revierte solo desde la arenga o lo emocional. Hay que trabajar desde lo futbolístico. Las lesiones, los convocados y la rotación constante nos complicaron, pero hay que adaptarse”, señaló.
Luego, hizo referencia a la falta de continuidad en el equipo: “Hoy no hay un once de memoria, y eso impide que las cosas fluyan como todos queremos”.
Por último, el mandatario recordó que los refuerzos aún están en proceso de adaptación, algo que -según él- es habitual en River. “Los jugadores nuevos siempre necesitan tiempo. Pero confiamos en el cuerpo técnico que tantas alegrías nos dio y en la capacidad del plantel para dar vuelta la situación”, concluyó.
Con esta declaración, Brito reafirmó su respaldo a Gallardo, aunque la contundencia de su frase dejó en evidencia que el margen de error se achica y que los próximos partidos, con un Superclásico en La Bombonera ante Boca en el medio, serán decisivos para el futuro inmediato del ciclo más exitoso de la historia del club.
