La fuerte frase de Jorge Brito sobre River: "Claramente el responsable del presente es Marcelo Gallardo"

Luego, hizo referencia a la falta de continuidad en el equipo: “Hoy no hay un once de memoria, y eso impide que las cosas fluyan como todos queremos”.

Por último, el mandatario recordó que los refuerzos aún están en proceso de adaptación, algo que -según él- es habitual en River. “Los jugadores nuevos siempre necesitan tiempo. Pero confiamos en el cuerpo técnico que tantas alegrías nos dio y en la capacidad del plantel para dar vuelta la situación”, concluyó.

Con esta declaración, Brito reafirmó su respaldo a Gallardo, aunque la contundencia de su frase dejó en evidencia que el margen de error se achica y que los próximos partidos, con un Superclásico en La Bombonera ante Boca en el medio, serán decisivos para el futuro inmediato del ciclo más exitoso de la historia del club.