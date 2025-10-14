Histórica remontada: Japón perdía 0-2 con Brasil y sorprendió al mundo en 20 minutos

ancelotti

El golpe definitivo llegó poco después. En el minuto 16, un mal despeje de Bruno terminó en su propia red, dejando a Hugo Souza sin reacción y decretando el empate. Con el público japonés eufórico y Brasil sin respuestas, la remontada se completó al minuto 25: Ueda se elevó en el área y de cabeza marcó el 3-2 final, desatando la locura en Tokio.

El resultado generó un aluvión de críticas hacia Ancelotti y, especialmente, hacia Fabrício Bruno, quien fue señalado como el gran responsable de la debacle. En los medios deportivos brasileños se cuestionó la fragilidad defensiva del equipo y la falta de reacción anímica tras el primer gol japonés.

japon brasil 1

Más allá del traspié, el encuentro quedó registrado como un hito histórico: la primera vez que Japón vence a Brasil en cualquier competencia. Además, rompió otro récord negativo para la “Verdeamarela”, que nunca antes había perdido un partido -oficial o amistoso- después de estar dos goles arriba. Un duro llamado de atención para el seleccionado del italiano a menos de un año del inicio del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Mirá la histórica remontada de Japón sobre Brasil en Tokio

Embed - Japan vs Brazil 3-2 | All Goals & Highlights 2025