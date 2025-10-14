Histórica remontada: Japón perdía 0-2 con Brasil y sorprendió al mundo en 20 minutos
El equipo de Carlo Ancelotti ganaba 2-0, pero dos errores de Fabrício Bruno cambiaron todo y sellaron la primera derrota del Scratch ante los nipones.
La Selección de Brasil sufrió un golpe sin precedentes en el fútbol internacional. En el amistoso disputado en el estadio Ajinomoto de Tokio, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti perdió 3-2 frente a Japón, en lo que se convirtió en la primera derrota de su historia ante el combinado asiático. El encuentro, que parecía completamente controlado por la Canarinha, terminó en una pesadilla tras una serie de errores defensivos, con el zaguero Fabrício Bruno como principal señalado por la prensa brasileña.
El Scratch comenzó el partido con autoridad y dominio absoluto. Durante la primera media hora, mostró un juego fluido, triangulaciones precisas y una ofensiva letal. En el minuto 25, Bruno Guimarães armó una gran jugada junto a Lucas Paquetá, quien asistió a Paulo Henrique para el 1-0. Apenas seis minutos después, Paquetá volvió a ser protagonista al levantar un centro perfecto que Gabriel Martinelli transformó en el segundo gol.
El conjunto de Ancelotti parecía encaminarse hacia una victoria cómoda. Sin embargo, todo cambió en la segunda mitad. Japón, que había mostrado disciplina táctica durante el primer tiempo, aprovechó la desconcentración brasileña para revertir la historia.
El primer tanto llegó a los seis minutos de la reanudación, cuando Fabrício Bruno intentó salir jugando desde el fondo, perdió la pelota ante Minamino y este definió con clase para el 2-1. El error desató el desconcierto en la defensa visitante.
El golpe definitivo llegó poco después. En el minuto 16, un mal despeje de Bruno terminó en su propia red, dejando a Hugo Souza sin reacción y decretando el empate. Con el público japonés eufórico y Brasil sin respuestas, la remontada se completó al minuto 25: Ueda se elevó en el área y de cabeza marcó el 3-2 final, desatando la locura en Tokio.
El resultado generó un aluvión de críticas hacia Ancelotti y, especialmente, hacia Fabrício Bruno, quien fue señalado como el gran responsable de la debacle. En los medios deportivos brasileños se cuestionó la fragilidad defensiva del equipo y la falta de reacción anímica tras el primer gol japonés.
Más allá del traspié, el encuentro quedó registrado como un hito histórico: la primera vez que Japón vence a Brasil en cualquier competencia. Además, rompió otro récord negativo para la “Verdeamarela”, que nunca antes había perdido un partido -oficial o amistoso- después de estar dos goles arriba. Un duro llamado de atención para el seleccionado del italiano a menos de un año del inicio del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
Mirá la histórica remontada de Japón sobre Brasil en Tokio
