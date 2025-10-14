Es oficial: Diego Santilli encabeza la lista de LLA en Provincia
El juzgado electoral adecuó y oficializó la lista de diputados con Santilli a la cabeza.
Tras la resolución de la Cámara Electoral, el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla adecuó y oficializó las listas de candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires con Diego Santilli a la cabeza.
El juez había resuelto que en reemplazo de José Luis Espert debía ir Karen Celia Vázquez, más conocida como Karen Reichardt, pero la Cámara Electoral revocó esa decisión y consideró que Santilli debía encabezar la lista.
La postura del juez Alejo Ramos Padilla había sido compartida por el fiscal electoral Ramiro González y los apoderados de los partidos de la oposición.
Recordó que su decisión fue “coincidente” con todas las partes intervinientes y del Ministerio Público Fiscal en todas las instancias, “en línea con los compromisos constitucionales e internacionales del Estado Argentino en materia de igualdad de género”.
El magistrado volvió a defender su interpretación, pero cumplió con lo ordenado por la Cámara que dispuso la adecuación de la lista de candidatos.
El nuevo orden de la lista de LLA en Provincia
CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES TITULARES:
- SANTILLI DIEGO CESAR
- VAZQUEZ KARINA CELIA
- PAREJA SEBASTIAN MIGUEL
- HUMENUK GLADYS NOEMI
- CARRANCIO ALEJANDRO ANGEL
- LONGO JOHANNA SABRINA
- FINOCCHIARO ALEJANDRO OSCAR
- NIVEYRO MIRIAM DEL CARMEN
- FIGLIUOLO SERGIO DANIEL
- CASTELNUOVO GISELLE
- GARCIA ALVARO
- DE SENSI MARIA FLORENCIA
- OJEDA JOAQUIN PATRICIO
- GONZALEZ ESTEVARENA MARIA LUISA 15. URIEN HERNAN
- VERA ANDREA FERNANDA
- SANCHEZ WRBA JAVIER
- TAMAGNO ANA VALERIA
- TORRES RUBEN DARIO
- LEON ESPINOSA MARTINA DANIELA
- SAAVEDRA MARIO OSMAR
- LERIN BARBARA PATRICIA
- FERREYRA HUGO ALBERTO
- CONTE SUSANA GABRIELA
- SALABERREN IGNACIO ROBERTO
- CAVALLINI ROXANA ELIZABET MIRNA
- CREUS EDUARDO HUGO
- WIDE MIRTA NARZI
- SELEM DAMIAN ANDRES
- GARCIA KARINA GABRIELA
- GREEN LUIS ENRIQUE
- CANEGALLO PAULA BEATRIZ
- IMPERATORI MAURICIO
- BELEN MARIA ALEJANDRA
- DI FABIO ENZO NICOLÁS
CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES:
- POSO MARIA SOLEDAD
- PAOLUCCI RODOLFO JOSE
- POZZONI DANIELA IRMA ISABEL
- SACCANI DARIO EZEQUIEL
- MORONI GRICELDA ADRIANA
- FINOCCHIO ALEJANDRO GABRIEL
