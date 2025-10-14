Chiqui Tapia posó con Lionel Messi y Rodrigo De Paul en la previa de un nuevo amistoso: "Tridente con aura"

La Selección Argentina afronta el cierre de su gira por Estados Unidos con un duelo inédito ante Puerto Rico, que se disputará este martes a las 21 (hora local) en el Chase Stadium de Miami. En la antesala del encuentro, Claudio “Chiqui” Tapia volvió a protagonizar uno de los rituales que ya se volvieron costumbre en la Scaloneta: compartir mates y fotos junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul.