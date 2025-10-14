San Lorenzo, al borde de la quiebra: la Justicia le dio cinco días para pagar una deuda millonaria

Los abogados del club trabajan desde hace más de un año en la causa, aunque los intentos de llegar a un acuerdo fueron infructuosos. La situación financiera se suma al tenso panorama político que atraviesa San Lorenzo, con manifestaciones de hinchas que exigen la salida de Moretti y elecciones anticipadas.

Si el club no logra reunir el dinero en el plazo establecido, corre riesgo de ingresar en un proceso de quiebra judicial, lo que pondría en jaque su administración, sus activos y hasta su participación institucional en competiciones oficiales.