Creen "en un 99%" que el cuerpo descuartizado es el del remisero que llevó a Pablo Laurta

Las autoridades dieron a conocer en la Jefatura Provincial de la Policía cómo se dio inicio a la investigación, al cual continúa hasta el día de hoy para poder saber qué pasó con el remisero contratado. “ El autor se constituyó en la ciudad de Concordia el 7 de octubre y a las 20.00 Laurta contrató un remis, cuyo chofer era Palacio, para que lo traslade a Rafaela, Santa Fe”, se confirmó.

También describieron que la familia de Palacio radicó la denuncia primero en Córdoba el 8 de octubre tras no tener contacto con él y recién el 9 se trasladaron a Concordia para realizar otra denuncia.

En la conferencia también se describió como fue el “plan criminal” del acusado desde Uruguay y cómo hizo para ingresar al país: “ Alquiló en Salto una casilla y ahí estuvo practicando kayak para cruzar a la Argentina. No lo hizo por un puesto controlado, si no que atravesó el río Uruguay ”.

Acerca de los últimos movimientos del remisero, señalaron que Laurta cargó combustible en la ciudad de San Salvador en la madrugada del miércoles y estaba solo, Palacio no estaba con él.

“El rastrillaje se centró con la información de la imagen de Laurta solo y la última conexión de las antenas de los celulares”, explicaron y añadieron que el cuerpo encontrado en la jornada del lunes fue localizado por un oficial que “sintió un olor nauseabundo y logró visualizar una bolsa con un cadáver”.

El teléfono celular de Palacio, de 49 años, se activó por última vez hace una semana en Federación, Entre Ríos. Esa tarde, minutos antes de las 20, se había encontrado en la terminal de ómnibus de Concordia con Rodríguez Laurta, quien lo había contratado para un viaje.

Dos días después, el auto de Palacio, un Toyota Corolla blanco, apareció incendiado cerca del camino de las Altas Cumbres, en Córdoba. En esa provincia, precisamente, se cometió el doble femicidio por el cual Rodríguez Laurta fue detenido el domingo al mediodía en un hotel de Gualeguaychú, donde estaba con su hijo Pedro –que hoy cumple seis años–, al cual se llevó después de matar a Luna y a la madre.

El encuentro entre Palacio y Rodríguez Laurta fue registrado por una cámara de seguridad de la terminal de ómnibus de Concordia. Está claro que se conocían: la filmación muestra cómo se saludaron de manera afectuosa, con un beso. El remisero esperaba a su pasajero con el baúl abierto para guardar el equipaje.

Fuentes de la investigación explicaron que el remisero había recibido una llamada de Rodríguez Laurta en la que le pidió que lo fuera a buscar a Concordia y lo llevara a Córdoba, viaje por el que le iba a pagar $1.500.000. Palacio viajó desde Buenos Aires, según surge de la denuncia de desaparición hecha por sus familiares.