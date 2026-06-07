Alarma en Selección Argentina: Lionel Scaloni evalúa tres lesionados que pueden quedar afuera del Mundial 2026
Tras la sólida victoria ante Honduras, el técnico de la Selección Argentina reconoció que le preocupan tres jugadores lesionados y evalúa más cambios.
Luego de la reciente victoria por 2 a 0 frente a Honduras en el amistoso previo al Mundial, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, encendió las alarmas. En la conferencia de prensa, el director técnico reconoció que hay tres futbolistas con problemas físicos que preocupan de cara a la lista.
La situación de los lesionados y el aviso del entrenador
El estratega nacional confesó que aún no definió al reemplazante del zaguero Leonardo Balerdi, quien lamentablemente debió ser desafectado por un problema en el sóleo. "Tenemos muchos jugadores que no están al 100 por ciento y a lo mejor esa decisión no pasa solo por un central", advirtió Scaloni, dejando la puerta abierta para evaluar detenidamente al resto de los convocados luego del próximo partido amistoso ante Islandia.
El cuerpo técnico tomará las decisiones finales recién después del encuentro de este martes. Los tres casos puntuales que actualmente generan mayor preocupación en la delegación albiceleste son los de Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Leandro Paredes.
Molestias musculares y el elogio a los juveniles
Los dos laterales derechos arrastran problemas musculares que condicionan fuertemente su presencia, mientras que el mediocampista de Boca Juniors sufrió un desgarro leve y aún no logró entrenarse con normalidad. A este grupo se suman Julián Álvarez, con una inflamación en el tobillo, y Emiliano Martínez, quien se recupera de una fractura en el dedo pero tiene garantizada su titularidad en el debut mundialista ante Argelia.
Para cerrar la rueda de prensa con una nota más positiva, el entrenador destacó el buen estreno en la Mayor de los juveniles Santiago Beltrán, Joaquín Freitas y Tomás Aranda. "Me gustaron todos, me generan ilusión. Son chicos que venimos siguiendo y nos pueden aportar cosas", valoró sobre los flamantes debutantes de la jornada.
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