Alarma en Selección Argentina: Lionel Scaloni evalúa tres lesionados que pueden quedar afuera del Mundial 2026

La situación de los lesionados y el aviso del entrenador

El estratega nacional confesó que aún no definió al reemplazante del zaguero Leonardo Balerdi, quien lamentablemente debió ser desafectado por un problema en el sóleo. "Tenemos muchos jugadores que no están al 100 por ciento y a lo mejor esa decisión no pasa solo por un central", advirtió Scaloni, dejando la puerta abierta para evaluar detenidamente al resto de los convocados luego del próximo partido amistoso ante Islandia.