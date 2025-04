La insólita frase del Kun Agüero tras jugar en el Senior de Independiente: "Esta no es mi casa..."

Cuando el cronista de Fox Sports le consultó sobre sus sensaciones al volver a "su casa", el Kun respondió entre risas: "No es mi casa, sí es algo donde me crié, desde los 8 años que arranqué". La declaración no pasó desapercibida y despertó algunos comentarios entre los hinchas, aunque rápidamente aclaró su compromiso con el club: "Cada vez que me inviten, estoy".