Apuntó contra River: Gustavo Costas dejó una frase picante en la pretemporada de Racing

salas racing river

En ese contexto, el "Pan" se mostró muy conforme con el trabajo realizado hasta el momento. “Estoy contento por todo. A comparación de la otra, esta sí fue una pretemporada”, aseguró, y destacó la entrega del grupo a lo largo de las jornadas de entrenamiento. Con más de dos décadas de experiencia como entrenador, el DT no dudó en calificar esta preparación como una de las mejores de su carrera, subrayando el compromiso total de sus dirigidos en cada práctica.