Apuntó contra River: Gustavo Costas dejó una frase picante en la pretemporada de Racing
Desde Paraguay, el entrenador de la Academia valoró el trabajo del plantel y lanzó un comentario irónico sobre el interés del Millonario por sus jugadores.
Racing continúa con su preparación de cara a la temporada 2026 en Ciudad del Este, Paraguay, bajo la conducción de Gustavo Costas, y el clima en el campamento es de optimismo y confianza. Mientras el plantel se entrena con intensidad y espera los primeros compromisos amistosos, el entrenador habló con la prensa y dejó varias definiciones, entre ellas una frase que no pasó inadvertida y que volvió a tensar el clásico duelo dialéctico con River.
La Academia afronta esta etapa de pretemporada con una agenda cargada. Este miércoles disputará un amistoso informal ante Sportivo Ameliano, dirigido por Roberto Nanni, y el domingo se medirá frente a la Universidad de Chile, en lo que será la primera prueba de mayor exigencia futbolística. Todo apunta al debut oficial del sábado 24 de enero, cuando Racing visite a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Bosque por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).
En ese contexto, el "Pan" se mostró muy conforme con el trabajo realizado hasta el momento. “Estoy contento por todo. A comparación de la otra, esta sí fue una pretemporada”, aseguró, y destacó la entrega del grupo a lo largo de las jornadas de entrenamiento. Con más de dos décadas de experiencia como entrenador, el DT no dudó en calificar esta preparación como una de las mejores de su carrera, subrayando el compromiso total de sus dirigidos en cada práctica.
El técnico también valoró la llegada de los refuerzos Valentín Carboni y Matko Miljevic, incorporaciones que sumaron jerarquía y variantes al plantel. Según explicó, ambos se adaptaron rápidamente al grupo y elevaron la competencia interna, uno de los aspectos que más busca potenciar en esta etapa previa al inicio oficial de la temporada.
El dardo de Gustavo Costas a River por los jugadores suyos
Consultado por los rumores de posibles salidas, Costas aclaró que no recibió advertencias puntuales de la dirigencia, aunque reconoció que el mercado siempre genera movimientos y especulaciones. Fue allí cuando lanzó una frase con tono de broma, pero con un claro destinatario: “Parecía que River nos quería sacar a todo el plantel”. Lejos de mostrarse molesto, el entrenador interpretó ese interés como una señal positiva del presente racinguista.
“Que River o clubes grandes vengan a buscar a tus jugadores es muy bueno. Es porque estamos en un momento muy bueno”, agregó, destacando el rendimiento de futbolistas como Facundo Cambeses, Gabriel Rojas, Santiago Sosa y Martín García Basso. Para Costas, el interés externo es consecuencia directa del trabajo sostenido y del crecimiento colectivo, un síntoma de que Racing logró consolidarse como protagonista en el plano local e internacional.
