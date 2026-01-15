River blindó a Facundo Colidio: le bajó el pulgar a una tentadora propuesta de Brasil

Uno de los motivos centrales de la negativa tiene que ver con el armado del plantel. River todavía no logró reforzarse en sectores clave del ataque y desprenderse de Colidio implicaría debilitar una zona que el cuerpo técnico considera sensible. Además, el delantero renovó su contrato hace pocos meses, tiene vínculo vigente hasta diciembre de 2027 y una cláusula de rescisión fijada en 100 millones de dólares, un dato que refuerza la idea de que el club no está dispuesto a desprenderse fácilmente de él.