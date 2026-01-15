River blindó a Facundo Colidio: le bajó el pulgar a una tentadora propuesta de Brasil
El club de Núñez rechazó una oferta de 12 millones de dólares llegada desde Brasil por el delantero, a quien Gallardo considera una pieza estratégica para el armado ofensivo.
En medio de un mercado de pases donde la atención está puesta casi exclusivamente en los refuerzos que pueden llegar, una noticia inesperada irrumpió en el mundo River y alteró el foco de la agenda. Desde Brasil llegó una propuesta concreta y de alto impacto económico por Facundo Colidio, uno de los atacantes del plantel profesional.
La cifra, cercana a los 12 millones de dólares, no pasó inadvertida en las oficinas del Monumental, pero la respuesta fue tajante: River decidió no negociar y rechazó la oferta. La identidad del club brasileño que realizó el sondeo no trascendió oficialmente, aunque en Núñez entienden que el contexto del Brasileirao explica este tipo de movimientos.
En los últimos años, los equipos del país vecino consolidaron un poder económico que les permite competir de igual a igual con mercados europeos de segundo orden y tentar a futbolistas que militan en ligas sudamericanas. Sin embargo, en este caso, el dinero no fue suficiente para torcer la postura del Millonario.
River rechazó una millonaria oferta de Brasil por Facundo Colidio
El rechazo sorprende si se analiza el recorrido reciente de Colidio. El delantero de 26 años no logró afirmarse durante 2025, alternó titularidades y suplencias y terminó perdiendo protagonismo en el cierre de la temporada. Aun así, Marcelo Gallardo sostiene una mirada distinta. El entrenador considera que su nivel estuvo condicionado por factores colectivos y confía en que, con continuidad y una preparación adecuada, puede recuperar su mejor versión.
Uno de los motivos centrales de la negativa tiene que ver con el armado del plantel. River todavía no logró reforzarse en sectores clave del ataque y desprenderse de Colidio implicaría debilitar una zona que el cuerpo técnico considera sensible. Además, el delantero renovó su contrato hace pocos meses, tiene vínculo vigente hasta diciembre de 2027 y una cláusula de rescisión fijada en 100 millones de dólares, un dato que refuerza la idea de que el club no está dispuesto a desprenderse fácilmente de él.
Puertas adentro, la evaluación es clara: vender ahora significaría desarmar una estructura ofensiva que aún busca consolidarse. El "Muñeco" cree que el delantero puede ser importante en su esquema, no solo por sus condiciones técnicas sino también por su capacidad para adaptarse a distintos roles en ataque. Por eso, más allá del impacto financiero inmediato, en Núñez priorizaron el proyecto deportivo y apuestan a que 2026 marque un punto de inflexión para Colidio, en un año que podría ser clave para su reivindicación con la camiseta millonaria.
