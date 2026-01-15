River se interesó por Luka Romero, pero Cruz Azul lo considera intransferible

Mientras tanto, el club de Núñez sigue atento al mercado y no descarta nuevas gestiones por otros nombres. En La Noria, en cambio, la postura es firme: Larcamón considera a Romero una pieza estratégica para el presente y el futuro inmediato del club. Así, más allá del interés de un gigante sudamericano, la institución mexicana cerró filas y dejó en claro que no tiene intención de desprenderse de uno de sus proyectos más prometedores en este inicio de 2026.

