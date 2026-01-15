River se interesó por Luka Romero, pero Cruz Azul lo considera intransferible
El club de Núñez realizó un sondeo por el mediocampista mexicano-argentino que milita en la Máquina, aunque Nicolás Larcamón lo tiene como una pieza clave de su proyecto.
El mercado de pases continúa generando movimientos y consultas incluso con el Torneo Clausura 2026 ya en marcha, y uno de los nombres que apareció en la órbita de River fue el de Luka Romero. El joven mediocampista de Cruz Azul despertó el interés del club argentino, que realizó un primer acercamiento para conocer su situación contractual, aunque en México la respuesta fue clara: no está en venta.
Romero atraviesa su tercer torneo con la camiseta de la Máquina, tras haber llegado en compra definitiva procedente del Milan, club dueño de su pase mientras militaba a préstamo en el Alavés de España. Con apenas 21 años, el futbolista nacido en Durango posee una particularidad que lo vuelve atractivo desde lo deportivo y lo reglamentario: tiene nacionalidad mexicana por nacimiento, argentina por sus padres y española por naturalización.
Según trascendió, el Millonario consultó condiciones contractuales y salariales del jugador, en el marco de la búsqueda de variantes ofensivas y juveniles para potenciar su plantel. Sin embargo, puertas adentro de Cruz Azul no dudan. El entrenador Nicolás Larcamón lo tiene plenamente considerado para el Clausura 2026 y entiende que su aporte va más allá de lo estrictamente futbolístico.
River sondeó a Luka Romero: la postura de Cruz Azul
Uno de los factores determinantes es que Romero todavía suma minutos dentro de la Regla de Menores, un punto clave en el fútbol mexicano. En apenas dos fechas del torneo ya acumuló 68 minutos, lo que refuerza su importancia dentro de la planificación del cuerpo técnico. Por ese motivo, desprenderse de él en pleno campeonato aparece como una opción prácticamente descartada.
En números, el paso de Luka Romero por Cruz Azul muestra una evolución gradual. Disputó 37 partidos entre fase regular y Liguilla, aunque solo en 18 ocasiones lo hizo como titular. Su producción ofensiva registra cuatro goles, además de una amonestación y una expulsión, estadísticas que reflejan un proceso de adaptación y crecimiento dentro del equipo.
Mientras tanto, el club de Núñez sigue atento al mercado y no descarta nuevas gestiones por otros nombres. En La Noria, en cambio, la postura es firme: Larcamón considera a Romero una pieza estratégica para el presente y el futuro inmediato del club. Así, más allá del interés de un gigante sudamericano, la institución mexicana cerró filas y dejó en claro que no tiene intención de desprenderse de uno de sus proyectos más prometedores en este inicio de 2026.
