Empezó en River, la rompió en Europa pero se terminó retirando: qué jugador es

Ese gran rendimiento le permitió tener una nueva oportunidad fuera del país, esta vez en el fútbol inglés, donde defendió los colores del West Bromwich Albion.

En 2013 optó por volver de manera definitiva al ámbito local para iniciar un segundo ciclo en el "Millonario". Más adelante, su carrera continuó en Argentinos Juniors y Aldosivi, clubes en los jugó hasta que decidió colgar los botines en 2016.

Su vida después del retiro

MENSEGUEZ La primera experiencia del "Rayo" en Europa fue en Alemania. AP

Una vez finalizada su etapa como futbolista, Menseguez intentó iniciar un camino vinculado a la dirección técnica, aunque ese proyecto duró poco y no logró consolidarse.

Tras esa experiencia, tomó la decisión de apartarse por completo del ambiente futbolero y cambiar de rumbo. Actualmente reside en Miramar, donde lleva una vida tranquila, alejado de los medios y las exigencias del deporte.