Empezó en River, la rompió en Europa pero se terminó retirando: qué jugador es
Campeón del fútbol argentino, este exjugador se radicó en la Costa Atlántica tras su retiro. Los detalles en la nota.
Juan Menseguez dejó una huella en clubes importantes del fútbol argentino. "El rayo" se consagró campeón tanto en River como en San Lorenzo, en ambos casos de la mano de Ramón Díaz como entrenador. Ese fructífero recorrido por el ámbito local fue el trampolín de entrada para las grandes ligas de Europa.
Tras su experiencia en Alemania e Inglaterra, el mediocampista volvió al país para continuar su trayectoria en Argentinos Juniors y Aldosivi, antes de tomar la decisión de alejarse definitivamente del verde césped. Una vez retirado, eligió instalarse en la Costa Atlántica para comenzar un nuevo estilo de vida.
Juan Carlos "El Rayo" Menseguez y su paso por el futbol
Desde sus primeros años, Menseguez se destacó en las divisiones formativas por su velocidad y desborde, cualidades que llamaron la atención de diferentes clubes de peso. Ese crecimiento sostenido le permitió llegar a River, club que confió en su proyección, y también le abrió las puertas de las selecciones juveniles, donde sumó experiencia a nivel internacional.
Su carrera dio un giro importante cuando fue transferido al Wolfsburgo, iniciando así su camino en Europa. La exigencia del fútbol alemán y el proceso de adaptación limitaron su continuidad, por lo que su estadía en la Bundesliga fue corta.
De regreso en el país, encontró en San Lorenzo el contexto ideal para recuperar protagonismo y confianza: allí mostró su mejor versión y fue determinante en el equipo que se quedó con el título local en 2007.
Ese gran rendimiento le permitió tener una nueva oportunidad fuera del país, esta vez en el fútbol inglés, donde defendió los colores del West Bromwich Albion.
En 2013 optó por volver de manera definitiva al ámbito local para iniciar un segundo ciclo en el "Millonario". Más adelante, su carrera continuó en Argentinos Juniors y Aldosivi, clubes en los jugó hasta que decidió colgar los botines en 2016.
Su vida después del retiro
Una vez finalizada su etapa como futbolista, Menseguez intentó iniciar un camino vinculado a la dirección técnica, aunque ese proyecto duró poco y no logró consolidarse.
Tras esa experiencia, tomó la decisión de apartarse por completo del ambiente futbolero y cambiar de rumbo. Actualmente reside en Miramar, donde lleva una vida tranquila, alejado de los medios y las exigencias del deporte.
