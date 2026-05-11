La Liga Profesional cambió el horario de un partido y anunció los árbitros para los cuartos de final

La Liga Profesional de Fútbol anunció de manera oficial este lunes los árbitros para los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 que se disputarán entre martes y miércoles de esta semana. La principal novedad radica en la modificación de horario para el duelo entre Rosario Central y Racing, que se adelantará 15 minutos respecto a lo previsto inicialmente para empezar a las 18:45.