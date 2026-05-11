La Liga Profesional cambió el horario de un partido y anunció los árbitros para los cuartos de final
El duelo central entre el "Canalla" y la "Academia" sufrió una leve modificación en su inicio, mientras que ya se conocen las ternas arbitrales para todos los cruces.
La Liga Profesional de Fútbol anunció de manera oficial este lunes los árbitros para los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 que se disputarán entre martes y miércoles de esta semana. La principal novedad radica en la modificación de horario para el duelo entre Rosario Central y Racing, que se adelantará 15 minutos respecto a lo previsto inicialmente para empezar a las 18:45.
La Liga Profesional cambió el horario de un partido y anunció los árbitros para los cuartos de final
La acción comenzará en Córdoba y continuará en el barrio de La Paternal con los siguientes detalles:
- 19:00: Belgrano vs. Unión (ESPN Premium) Árbitro: Andrés Merlos VAR: Fernando Espinoza
- 21:30: Argentinos vs. Huracán (TNT Sports) Árbitro: Fernando Echenique VAR: Hernán Mastrángelo
La jornada definitoria del miércoles tendrá el plato fuerte en Rosario y el cierre en el Monumental:
- 18:45: Rosario Central vs. Racing (ESPN Premium / TNT Sports) Árbitro: Darío Herrera VAR: Pablo Dóvalo
- 21:30: River vs. Gimnasia (ESPN Premium / TNT Sports) Árbitro: Leandro Rey Hilfer VAR: Lucas Novelli
El camino a las semifinales del Torneo Apertura 2026
Con los árbitros confirmados y los horarios definidos, los ocho equipos buscarán un lugar entre los mejores cuatro del certamen. Cabe recordar que las localías de la siguiente instancia dependerán de quiénes resulten ganadores de cada cruce, definiéndose según la posición final que cada club obtuvo en la primera etapa del campeonato.
El fútbol argentino entra en su etapa de definiciones más vibrantes antes del parate por la cita mundialista y los equipos que siguen en la lucha sueñan con poder consagarse antes de la primera mitad del año.
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