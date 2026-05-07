River blinda a Tomás Galván: renovación hasta 2028 y una cláusula histórica

Vigencia: El contrato, que vencía en diciembre de 2026, se extenderá hasta diciembre de 2028 .

Cláusula de rescisión: El club fijó el monto de salida en 100 millones de dólares, manteniendo la tendencia de blindar a sus figuras con cifras récord para el mercado local.

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La importancia de Galván para el primer equipo fue creciendo de manera progresiva. Tras regresar de su cesión en Vélez, su permanencia estuvo en duda, pero terminó siendo tenido en cuenta por la falta de variantes en el mercado de pases. Aquella realidad se confirmó de la mano del Chacho Coudet, quien hoy lo considera inamovible. Actualmente, conforma un tridente casi de memoria en la medular junto a Fausto Vera y Aníbal Moreno, logrando el visto bueno de los hinchas gracias a su despliegue y regularidad en los compromisos oficiales.