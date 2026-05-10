Cuándo se juegan los cuartos de final del Torneo Apertura: días y horarios confirmados
El Torneo Apertura 2026 se encuentra en etapa de definición, con ocho equipos en busca de meterse en semifinales. El cronograma.
La Liga Profesional de Fútbol oficializó el cronograma para los duelos de cuartos de final del Torneo Apertura 2026. Tras una fase regular cargada de dramatismo y unos octavos de final que dejaron cruces de alto impacto, los ocho mejores equipos del certamen ya conocen cuándo y dónde buscarán su lugar en las semifinales.
La actividad se concentrará entre el martes 12 y el miércoles 13 de mayo, con dos encuentros por jornada que prometen paralizar el fútbol argentino.
El cronograma de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026
Martes 12 de mayo: el inicio de la llave
La acción comenzará en Córdoba y se cerrará en La Paternal, con dos propuestas de estilos contrapuestos:
- Belgrano vs. Unión: El "Pirata" recibirá al "Tatengue" en el Estadio Julio César Villagra (Alberdi) a partir de las 19:00. Ambos equipos llegan tras superar llaves ajustadas y buscarán imponer su localía y solidez defensiva, respectivamente.
- Argentinos Juniors vs. Huracán: El "Bicho" será anfitrión en el Estadio Diego Armando Maradona a las 21:30. Un duelo de equipos que apuestan al buen trato de pelota y que terminaron la fase regular en un gran nivel futbolístico.
Miércoles 13 de mayo: cruces de alto voltaje
La segunda jornada de cuartos definirá a los últimos semifinalistas con dos platos fuertes en Rosario y Núñez:
- Rosario Central vs. Racing: En el Gigante de Arroyito, desde las 19:00, el "Canalla" intentará hacer valer su fortaleza en casa ante una "Academia" que llega con la chapa de candidato tras un cierre de zona demoledor.
- River vs. Gimnasia: El cierre de la llave será en el Monumental a las 21:30. El equipo de Eduardo Coudet, que viene de eliminar a San Lorenzo en una noche de máxima tensión, se medirá ante el sorprendente "Lobo" de Ariel Pereyra, que acumula un invicto perfecto desde su llegada al banco platense.
Día y hora de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026
- Belgrano vs. Unión | Martes 12 de mayo | Estadio Julio César Villagra, 19hs
- Argentinos Juniors vs. Huracán | Martes 12 de mayo | Estadio Diego Armando Maradona, 21.30hs
- Rosario Central vs. Racing | Miércoles 13 de mayo | Gigante de Arroyito, 19hs
- River vs. Gimnasia | Miércoles 13 de mayo | Monumental, 21.30hs
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