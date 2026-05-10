Cuándo se juegan los cuartos de final del Torneo Apertura: días y horarios confirmados

La acción comenzará en Córdoba y se cerrará en La Paternal, con dos propuestas de estilos contrapuestos:

Belgrano vs. Unión: El "Pirata" recibirá al "Tatengue" en el Estadio Julio César Villagra (Alberdi) a partir de las 19:00 . Ambos equipos llegan tras superar llaves ajustadas y buscarán imponer su localía y solidez defensiva, respectivamente.

El "Pirata" recibirá al "Tatengue" en el (Alberdi) a partir de las . Ambos equipos llegan tras superar llaves ajustadas y buscarán imponer su localía y solidez defensiva, respectivamente. Argentinos Juniors vs. Huracán: El "Bicho" será anfitrión en el Estadio Diego Armando Maradona a las 21:30. Un duelo de equipos que apuestan al buen trato de pelota y que terminaron la fase regular en un gran nivel futbolístico.

Miércoles 13 de mayo: cruces de alto voltaje

La segunda jornada de cuartos definirá a los últimos semifinalistas con dos platos fuertes en Rosario y Núñez:

Rosario Central vs. Racing: En el Gigante de Arroyito , desde las 19:00 , el "Canalla" intentará hacer valer su fortaleza en casa ante una "Academia" que llega con la chapa de candidato tras un cierre de zona demoledor.

En el , desde las , el "Canalla" intentará hacer valer su fortaleza en casa ante una "Academia" que llega con la chapa de candidato tras un cierre de zona demoledor. River vs. Gimnasia: El cierre de la llave será en el Monumental a las 21:30. El equipo de Eduardo Coudet, que viene de eliminar a San Lorenzo en una noche de máxima tensión, se medirá ante el sorprendente "Lobo" de Ariel Pereyra, que acumula un invicto perfecto desde su llegada al banco platense.

Día y hora de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026