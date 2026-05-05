Parate extenso: los equipos sin playoffs entran en modo espera hasta el Torneo Clausura

Otro punto clave en este receso será el mercado de pases: tras la finalización del Apertura, se abrirá una nueva ventana de transferencias que se extendería hasta la segunda semana de agosto. Durante ese lapso, los clubes tendrán la posibilidad de incorporar refuerzos y realizar ajustes en sus planteles a través del sistema COMET, herramienta oficial para la inscripción de jugadores.

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Este período también será utilizado para evaluar rendimientos individuales y tomar decisiones estratégicas. Algunos equipos buscarán renovar sus estructuras, mientras que otros intentarán consolidar una base que les permita competir con mayor regularidad en el segundo semestre. El contraste con los equipos que siguen en carrera es evidente. Mientras unos se juegan el todo por el todo en los playoffs, otros deberán trabajar en silencio, con la mirada puesta en lo que viene.

El desafío será sostener la motivación y llegar en óptimas condiciones al reinicio de la competencia. Así, el fútbol argentino entra en una etapa de transición para casi la mitad de sus protagonistas. Un tiempo que, aunque sin partidos oficiales, puede resultar determinante para el futuro inmediato de cada institución.

Todos los cruces de los playoffs del Torneo Apertura 2026

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