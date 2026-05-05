Parate extenso: los equipos sin playoffs entran en modo espera hasta el Torneo Clausura
Catorce clubes del fútbol argentino quedaron fuera de la fase final del Apertura y deberán afrontar un receso prolongado, con entrenamientos y posibles compromisos aislados.
El cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2026 dejó dos realidades bien marcadas en el fútbol argentino. Mientras ocho equipos por zona avanzaron a los playoffs y siguen en competencia, otros 14 clubes comenzaron de manera anticipada un período de inactividad oficial que se extenderá por más de dos meses. Para estos equipos, el calendario competitivo recién volverá a activarse con el inicio del Torneo Clausura, previsto para el fin de semana del 26 de julio.
Este extenso parate implica un cambio radical en la dinámica habitual. Sin partidos oficiales en el horizonte inmediato, los planteles entran en una etapa que combina descanso, reordenamiento interno y planificación a mediano plazo. En muchos casos, los cuerpos técnicos optaron por licenciar a los futbolistas por algunos días antes de retomar los entrenamientos con foco en una mini pretemporada.
La situación no es menor si se tiene en cuenta que el receso coincide con un momento sensible del año, donde algunos equipos necesitan ajustar su rendimiento para evitar complicaciones en la lucha por la permanencia. Clubes como Estudiantes de Río Cuarto, Aldosivi, Sarmiento, Banfield, Newell’s, Atlético Tucumán, Deportivo Riestra y Central Córdoba aparecen entre los que deberán aprovechar este tiempo para corregir errores y fortalecer sus planteles.
En cuanto a la competencia, la única ventana posible para varios de estos equipos durante este período podría ser la Copa Argentina. Nueve de los catorce clubes aún tienen chances de disputar los 16avos de final, aunque la realización de esos encuentros dependerá de la organización y el calendario general. En caso de concretarse, esos partidos podrían servir como una oportunidad para mantener ritmo futbolístico.
Otro punto clave en este receso será el mercado de pases: tras la finalización del Apertura, se abrirá una nueva ventana de transferencias que se extendería hasta la segunda semana de agosto. Durante ese lapso, los clubes tendrán la posibilidad de incorporar refuerzos y realizar ajustes en sus planteles a través del sistema COMET, herramienta oficial para la inscripción de jugadores.
Este período también será utilizado para evaluar rendimientos individuales y tomar decisiones estratégicas. Algunos equipos buscarán renovar sus estructuras, mientras que otros intentarán consolidar una base que les permita competir con mayor regularidad en el segundo semestre. El contraste con los equipos que siguen en carrera es evidente. Mientras unos se juegan el todo por el todo en los playoffs, otros deberán trabajar en silencio, con la mirada puesta en lo que viene.
El desafío será sostener la motivación y llegar en óptimas condiciones al reinicio de la competencia. Así, el fútbol argentino entra en una etapa de transición para casi la mitad de sus protagonistas. Un tiempo que, aunque sin partidos oficiales, puede resultar determinante para el futuro inmediato de cada institución.
Todos los cruces de los playoffs del Torneo Apertura 2026
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