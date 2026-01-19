La frase de Dybala sobre su futuro que le permite a los hinchas de Boca soñar con su llegada

dybala

En Boca observan con atención cada movimiento. La posibilidad de contar con un futbolista de la jerarquía de Dybala seduce tanto a la dirigencia como a los hinchas, que imaginan su regreso al fútbol argentino como un golpe de impacto. La presencia de la Copa Libertadores y la ambición deportiva del club aparecen como argumentos clave para tentar al delantero, más allá de las dificultades económicas que implica una operación de semejante magnitud.

Por ahora, no existen gestiones formales, pero la frase del propio jugador volvió a instalar el tema en la agenda. Mientras Dybala define los próximos pasos de su carrera, en la Ribera se permite soñar con que “La Joya” vista, alguna vez, la camiseta azul y oro.