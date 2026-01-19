La frase de Dybala sobre su futuro que le permite a los hinchas de Boca soñar con su llegada
Tras su gran actuación con la Roma, el delantero reavivó las versiones sobre una posible salida de Italia y alimentó la expectativa en el mundo xeneize.
Paulo Dybala atraviesa un momento particular de su carrera y, sin proponérselo, volvió a quedar en el centro de la escena del fútbol argentino. Luego de una destacada actuación con la Roma ante el Torino, en la que fue determinante con un gol y una asistencia, el delantero cordobés dejó una declaración que rápidamente cruzó el Atlántico y encendió la ilusión de los hinchas de Boca.
El club de la Ribera lo tiene como uno de los grandes anhelos para reforzar su plantel en 2026 y la coyuntura contractual del jugador potencia ese deseo. Consultado por la televisión italiana sobre su continuidad en el fútbol europeo, Dybala fue cauto pero contundente. “No sé cuánto tiempo me quedaré aquí en Italia, pero este es un lugar especial para mí”, expresó el atacante, dejando abierta una puerta que hasta hace poco parecía cerrada.
Sus palabras fueron interpretadas como una señal de incertidumbre respecto de su futuro inmediato en la Roma y reforzaron las especulaciones sobre un posible cambio de rumbo en su carrera profesional. El contexto contractual acompaña esas versiones. El vínculo entre Dybala y el club italiano finaliza en junio y, según trascendió en medios europeos, las negociaciones para una renovación se encuentran estancadas.
La dirigencia de la Loba habría presentado una oferta de extensión que incluía una fuerte rebaja salarial, aspecto que se transformó en el principal escollo para llegar a un acuerdo. El futbolista percibe actualmente un salario cercano a los nueve millones de dólares netos anuales, mientras que la nueva propuesta reduciría esa cifra a poco más de tres millones y medio.
Ante este escenario, la Roma evalúa alternativas: una de ellas sería negociar su salida en el actual mercado de pases por un monto accesible, estimado entre dos y tres millones de dólares, con el objetivo de evitar perderlo sin resarcimiento económico. En caso contrario, la "Joya" quedaría en libertad de acción en el próximo verano europeo, situación que le permitiría firmar un preacuerdo con cualquier club interesado.
En Boca observan con atención cada movimiento. La posibilidad de contar con un futbolista de la jerarquía de Dybala seduce tanto a la dirigencia como a los hinchas, que imaginan su regreso al fútbol argentino como un golpe de impacto. La presencia de la Copa Libertadores y la ambición deportiva del club aparecen como argumentos clave para tentar al delantero, más allá de las dificultades económicas que implica una operación de semejante magnitud.
Por ahora, no existen gestiones formales, pero la frase del propio jugador volvió a instalar el tema en la agenda. Mientras Dybala define los próximos pasos de su carrera, en la Ribera se permite soñar con que “La Joya” vista, alguna vez, la camiseta azul y oro.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario