Se encendieron las alarmas en Boca: Miguel Merentiel pidió el cambió ante Olimpia

merentiel x janson

De todos modos, la cautela es máxima. No se descarta que Merentiel sea sometido a estudios para descartar una lesión mayor y determinar con precisión el alcance de la molestia. En Boca saben que el margen de error es mínimo y que forzar tiempos podría derivar en un problema más serio. Por eso, la evolución día a día será clave para definir si el 9 podrá estar disponible para el estreno en el torneo o si deberá esperar.

La imagen de Merentiel saliendo antes de tiempo dejó una señal de alerta en un equipo que apunta alto en 2026. Aunque todavía no hay un diagnóstico definitivo, la preocupación está instalada y el foco estará puesto en su recuperación, con la esperanza de que solo haya sido un susto en medio de la preparación.

