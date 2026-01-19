Se encendieron las alarmas en Boca: Miguel Merentiel pidió el cambió ante Olimpia
El delantero pidió el cambio en el amistoso disputado en San Nicolás y dejó un foco de inquietud en el cuerpo técnico a pocos días del inicio del torneo.
El amistoso de pretemporada entre Boca y Olimpia, programado como una prueba clave antes del arranque del Torneo Apertura 2026, dejó un saldo inquietante para el conjunto xeneize. Más allá del resultado y de los ajustes futbolísticos, la principal noticia fue la salida prematura de Miguel Merentiel, quien pidió el cambio a los 14 minutos del primer tiempo tras sentir una molestia física que encendió las alarmas en el cuerpo técnico y en los hinchas.
La situación se produjo de manera repentina. La Bestia, que había sido incluido como titular para sumar minutos y afinar su puesta a punto, miró hacia el banco de suplentes y realizó el gesto inequívoco solicitando la sustitución. La decisión fue inmediata: Lucas Janson ingresó en su lugar, mientras la atención se centraba por completo en el delantero uruguayo.
Ya sentado entre los relevos, las imágenes de Merentiel con hielo aplicado en el gemelo recorrieron rápidamente el estadio y generaron preocupación en un contexto donde Boca busca llegar con todas sus piezas disponibles al debut oficial. El partido ante el elenco paraguayo forma parte de la planificación diseñada para llegar en óptimas condiciones al inicio del campeonato.
Claudio Úbeda apostó por una mezcla de titulares y alternativas con el objetivo de evaluar rendimientos y cargar minutos de competencia. En ese escenario, la molestia de uno de los atacantes más importantes del plantel altera los planes y abre interrogantes sobre su presencia en las primeras fechas del Apertura.
Tras el encuentro, el propio Úbeda reconoció en conferencia de prensa su inquietud por el estado físico del delantero. Si bien evitó dramatizar, dejó en claro que la salida anticipada no estaba en los planes y que se seguirá de cerca la evolución del jugador en los próximos días. Desde el cuerpo médico del club, en tanto, llevaron algo de tranquilidad al señalar que, en principio, se trataría de una sobrecarga muscular en el gemelo, producto de la exigencia de la pretemporada.
De todos modos, la cautela es máxima. No se descarta que Merentiel sea sometido a estudios para descartar una lesión mayor y determinar con precisión el alcance de la molestia. En Boca saben que el margen de error es mínimo y que forzar tiempos podría derivar en un problema más serio. Por eso, la evolución día a día será clave para definir si el 9 podrá estar disponible para el estreno en el torneo o si deberá esperar.
La imagen de Merentiel saliendo antes de tiempo dejó una señal de alerta en un equipo que apunta alto en 2026. Aunque todavía no hay un diagnóstico definitivo, la preocupación está instalada y el foco estará puesto en su recuperación, con la esperanza de que solo haya sido un susto en medio de la preparación.
