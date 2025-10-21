La particular visión Jürgen Klopp sobre los jugadores argentinos y africanos que se hizo viral

klopp 1

Klopp, que hoy cumple funciones como Director Global de Fútbol del grupo Red Bull, reconoció que en su carrera no dirigió a muchos jugadores argentinos, pero siempre tuvo una admiración especial por su espíritu competitivo. Alexis Mac Allister fue el último en trabajar con él durante su etapa final en el Liverpool. “Es un chico increíble, inteligente, con mentalidad ganadora. Lo apodamos ‘Macca’ y fue una alegría dirigirlo”, contó el alemán, quien también tuvo en el Borussia Dortmund a Diego Klimowicz y a Lucas Barrios, nacido en Argentina y luego nacionalizado paraguayo.