El futbolista del Vasco da Gama detenido en Brasil se descompensó en prisión: cómo sigue su situación judicial
David Correa da Fonseca recibió atención médica dentro del Complejo Penitenciario de Benfica, en Río de Janeiro.
El delantero del Vasco da Gama, David Correa, sufrió una descompensación durante la noche del jueves en el Complejo Penitenciario de Benfica, en la zona norte de Río de Janeiro, donde permanece detenido desde el 26 de noviembre.
El futbolista debió recibir atención médica en la enfermería del establecimiento, según informó ESPN Brasil. Correa se encontraba pálido y nervioso. Además, permaneció en silencio mientras era asistido por los profesionales de salud de la unidad penitenciaria.
La investigación atribuye al jugador un papel dentro de una trama que incluye un ataque contra un testigo policial y la posible planificación de la muerte de un ex asesor financiero. La Policía Civil de Espírito Santo examina conversaciones entre el delantero y Edson Vander da Silva Junior, amigo y ex gerente de David, a quien el expediente identifica como líder de la organización criminal. Los hechos bajo análisis se remontan a 2024 y se concentran en Serra, ciudad natal del futbolista.
CNN Brasil informó que “David Correa conocía un intento de asesinato contra un testigo policial y planeó la muerte del propio ex asesor financiero”. El artículo sostuvo que los investigadores vinculan esas sospechas con los intercambios que el jugador habría mantenido con Edson. De acuerdo con la Policía, ambos tenían una relación de “extrema confianza, cercanía y cooperación”, mientras el ex gerente operaba en Serra, en el estado de Espírito Santo.
Por qué está detenido David Correa, el delantero del Vasco da Gama
La orden de prisión preventiva fue emitida por la jueza Cristina Eller Pimenta Bernardo, de la Quinta Sala Criminal de Serra, en el marco de la Operación A Tropa, que investiga una presunta organización criminal vinculada al tráfico de drogas y armas.
Según la investigación, David y el lateral Hayner, actualmente en Vila Nova, habrían intentado interferir en el desarrollo de la causa mediante ofrecimientos de dinero a testigos para que modificaran sus declaraciones.
En el caso del delantero, se investiga un supuesto ofrecimiento de 5.000 reales a la hermana de un testigo hospitalizado.
Las autoridades también señalaron que existirían conversaciones relacionadas con posibles maniobras para impedir que determinada información llegara a los investigadores.
La defensa de David rechazó las acusaciones y consideró que la detención es una medida desproporcionada. Además, sostuvo que el jugador colaboró con la justicia y cumplió las medidas cautelares que tenía vigentes.
El caso ya había alcanzado al futbolista el 31 de agosto, durante la denominada Operación “A Tropa”. En aquella oportunidad, la Policía Civil de Espírito Santo allanó la casa del delantero en Barra da Tijuca y el complejo de entrenamiento de Vasco da Gama, donde secuestró dos teléfonos celulares. La Policía Civil de Espírito Santo (PCES) confirmó que los nuevos arrestos forman parte de la segunda fase del operativo, que contó con apoyo del Departamento Especializado de Homicidios y Protección a la Persona (DEHPP) y de la Policía Civil del Estado de Río de Janeiro (PCERJ). Correa da Fonseca, de 31 años y natural de Serra, negó ante la Justicia cualquier vínculo con el tráfico de drogas y armas, aunque admitió tener conocidos en Espírito Santo relacionados con la investigación. La causa sigue abierta y el jugador permanece detenido a la espera de una resolución judicial.
El Vasco da Gama, por su parte, informó que puso su departamento jurídico a disposición del futbolista y que seguirá de cerca el desarrollo del caso.
Te puede interesar
Dejá tu comentario