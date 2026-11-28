Según la investigación, David y el lateral Hayner, actualmente en Vila Nova, habrían intentado interferir en el desarrollo de la causa mediante ofrecimientos de dinero a testigos para que modificaran sus declaraciones.

En el caso del delantero, se investiga un supuesto ofrecimiento de 5.000 reales a la hermana de un testigo hospitalizado.

Las autoridades también señalaron que existirían conversaciones relacionadas con posibles maniobras para impedir que determinada información llegara a los investigadores.

La defensa de David rechazó las acusaciones y consideró que la detención es una medida desproporcionada. Además, sostuvo que el jugador colaboró con la justicia y cumplió las medidas cautelares que tenía vigentes.

El caso ya había alcanzado al futbolista el 31 de agosto, durante la denominada Operación “A Tropa”. En aquella oportunidad, la Policía Civil de Espírito Santo allanó la casa del delantero en Barra da Tijuca y el complejo de entrenamiento de Vasco da Gama, donde secuestró dos teléfonos celulares. La Policía Civil de Espírito Santo (PCES) confirmó que los nuevos arrestos forman parte de la segunda fase del operativo, que contó con apoyo del Departamento Especializado de Homicidios y Protección a la Persona (DEHPP) y de la Policía Civil del Estado de Río de Janeiro (PCERJ). Correa da Fonseca, de 31 años y natural de Serra, negó ante la Justicia cualquier vínculo con el tráfico de drogas y armas, aunque admitió tener conocidos en Espírito Santo relacionados con la investigación. La causa sigue abierta y el jugador permanece detenido a la espera de una resolución judicial.

El Vasco da Gama, por su parte, informó que puso su departamento jurídico a disposición del futbolista y que seguirá de cerca el desarrollo del caso.