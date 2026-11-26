Escándalo en Brasil: detuvieron a un delantero de Vasco da Gama en pleno entrenamiento
David Corrêa, delantero de Vasco da Gama, fue detenido en Río de Janeiro en una causa por presunto tráfico de drogas y armas y lavado de dinero.
David Corrêa da Fonseca, delantero de Vasco da Gama, fue detenido por la Policía de Brasil mientras entrenaba en Río de Janeiro. El jugador de 31 años, conocido como DVD, quedó bajo arresto en el marco de una investigación por presunto tráfico de drogas y armas y lavado de dinero, según informó la propia Policía.
El operativo fue autorizado por la Justicia del estado de Espírito Santo, de donde es oriundo el futbolista. En un video difundido por la televisión brasileña se lo ve con ropa de entrenamiento mientras un grupo de agentes lo escolta hacia la salida del centro de prácticas del club carioca.
Detuvieron a David Corrêa, delantero de Vasco da Gama, en plena práctica
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Además de las acusaciones informadas oficialmente, algunos reportes mencionan que el delantero también estaría siendo investigado por intento de homicidio y coacción, aunque no hay confirmación oficial sobre esos puntos. Por ahora, Corrêa no tiene ninguna condena y la causa está en etapa de investigación. Hasta el momento no se conoció un descargo del jugador ni de su defensa.
La detención no fue un hecho aislado. A fines de octubre, el futbolista ya había tenido que entregarle su pasaporte a la Policía por orden judicial, como parte de la misma investigación. Según trascendió, el club informó que colabora con las autoridades y que aguarda el avance del proceso judicial. Por el momento no hubo más precisiones sobre la situación contractual del delantero. David ya había quedado afuera del último partido de Vasco por el Brasileirão, ante Bragantino, una ausencia que hoy toma otro significado.
Los números de David Corrêa en Vasco da Gama
Nacido el 17 de octubre de 1995 en Espírito Santo, el atacante, que puede jugar de centrodelantero o de extremo, llegó al Gigante da Colina en 2024. En la temporada 2026 disputó 46 partidos y convirtió seis goles.
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