La promesa de Miguel Merentiel si Boca logra conquistar la Copa Sudamericana 2026

Luego cerró su intervención con un “¡vamo arriba!”, una expresión característica de su Uruguay natal. De esta manera, el atacante abrió la puerta a una decisión que hasta ahora había evitado, incluso en momentos importantes de su vida personal. Si el equipo logra el objetivo internacional, el primer tatuaje de Merentiel podría tener un significado especial relacionado con su carrera y con el club.

El objetivo que Merentiel se fijó desde que llegó a Boca

La ilusión del uruguayo no nació con la actual edición de la Sudamericana. Desde su llegada a Boca en 2023, el delantero mantiene una meta clara: conseguir un título importante con la camiseta azul y oro. Hasta el momento, su único festejo con el equipo fue la Supercopa Argentina.

Por eso, una consagración internacional representaría una oportunidad para ampliar su palmarés en el club y cumplir con un deseo que lo acompaña desde el primer día. “El día uno que llegué quiero levantar algo con esta camiseta, ojalá que este sea el momento”, aseguró Merentiel. En ese contexto, la Copa Sudamericana aparece como una oportunidad para transformar la ilusión en una celebración concreta.