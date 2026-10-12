La promesa de Miguel Merentiel si Boca logra conquistar la Copa Sudamericana 2026
El delantero uruguayo reveló que nunca se hizo un tatuaje, ni siquiera por el nacimiento de sus hijos, pero dejó abierta una posibilidad si el Xeneize logra consagrarse campeón internacional.
Miguel Merentiel tiene una motivación especial para soñar con la Copa Sudamericana 2026. El delantero de Boca reconoció que podría hacerse su primer tatuaje si el equipo consigue levantar un título internacional, una promesa que compartió durante el media day organizado por la Conmebol en la previa de las semifinales frente a Vasco da Gama.
La Bestia, uno de los principales referentes ofensivos del equipo de cara a la definición del certamen, nunca se grabó un dibujo en la piel. Ni siquiera lo hizo cuando nacieron sus hijos. Sin embargo, la posibilidad de celebrar una conquista con la camiseta azul y oro podría cambiar esa decisión.
La promesa de Merentiel si Boca sale campeón
Consultado sobre la posibilidad de hacerse un tatuaje en caso de que Boca consiga el título, el atacante uruguayo no descartó la idea y dejó una respuesta que alimentó la ilusión de los hinchas. “Si sale todo bien, puede ser. La verdad que no tengo ningún tatuaje, nacieron mis hijos y no me hice nada”, expresó Merentiel durante la actividad previa a las semifinales de la Copa Sudamericana.
Aunque no dio detalles sobre qué elegiría para llevar grabado en la piel, el delantero dejó en claro que una consagración con el Xeneize podría ser el motivo indicado para dar ese paso. Incluso, vinculó esa posibilidad directamente con su presente en el club. “Ojalá en algún momento se me dé por hacerme un tatuaje y sería algo lindo tatuarme algo de acá”, agregó la Bestia, en referencia a Boca.
Luego cerró su intervención con un “¡vamo arriba!”, una expresión característica de su Uruguay natal. De esta manera, el atacante abrió la puerta a una decisión que hasta ahora había evitado, incluso en momentos importantes de su vida personal. Si el equipo logra el objetivo internacional, el primer tatuaje de Merentiel podría tener un significado especial relacionado con su carrera y con el club.
El objetivo que Merentiel se fijó desde que llegó a Boca
La ilusión del uruguayo no nació con la actual edición de la Sudamericana. Desde su llegada a Boca en 2023, el delantero mantiene una meta clara: conseguir un título importante con la camiseta azul y oro. Hasta el momento, su único festejo con el equipo fue la Supercopa Argentina.
Por eso, una consagración internacional representaría una oportunidad para ampliar su palmarés en el club y cumplir con un deseo que lo acompaña desde el primer día. “El día uno que llegué quiero levantar algo con esta camiseta, ojalá que este sea el momento”, aseguró Merentiel. En ese contexto, la Copa Sudamericana aparece como una oportunidad para transformar la ilusión en una celebración concreta.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario