La racha que rompió Boca tras la goleada ante Newell's: ¿hace cuánto no metía cinco?
El equipo de Miguel Ángel Russo vivió una noche perfecta y consiguió un resultado que no lograba desde 2022.
Boca tuvo su noche soñada en La Bombonera. El equipo xeneize, dirigido por Miguel Ángel Russo -quien no estuvo en el banco por cuestiones de salud, pero siguió el partido desde su casa y fue suplantado por Claudio Úbeda-, arrasó 5-0 ante Newell’s por el Torneo Clausura 2025 y alcanzó un registro que no lograba desde hacía más de tres años.
La última vez que el conjunto de la Ribera había convertido cinco goles como local fue el 15 de junio de 2022, cuando derrotó 5-3 a Tigre por la Liga Profesional de Fútbol (LPF), con dos tantos de Darío Benedetto, un doblete de Exequiel Zeballos y un gol en contra de Nicolás Demartini. Desde entonces, el Xeneize no había vuelto a firmar una goleada de semejante magnitud en su estadio.
El triunfo ante la Lepra rosarina no solo devolvió confianza al plantel, sino que ratificó una tendencia: es la cuarta vez en 2025 que Boca gana por tres o más goles de diferencia. Las anteriores habían sido frente a Independiente Rivadavia (3-0), Defensa y Justicia (3-0) y Central Córdoba (3-0).
El equipo mostró un rendimiento ofensivo contundente, con una efectividad poco común en sus últimos compromisos. En el primer tiempo, ya ganaba 3-0, algo que no conseguía desde mayo de 2024, cuando venció a Nacional Potosí por Copa Sudamericana, con dos tantos Milton Giménez y otro de Ayrton Costa.
Además, la goleada fue celebrada por los hinchas no solo por el resultado, sino por el contexto: el encuentro significó un desahogo tras una seguidilla de partidos en los que el conjunto azul y oro había tenido dificultades para concretar sus llegadas.
El equipo se lució con una actuación coral: solidez defensiva, presión alta y un ataque fluido. Russo, aunque ausente físicamente, fue protagonista simbólico de la noche. Los hinchas lo homenajearon con cánticos y banderas, reconociendo su peso histórico en el club, en este delicado momento de salud que atraviesa a sus 69 años.
Con esta victoria, Boca no solo superó a River en la tabla anual -mandando al rival de toda la vida al repechaje-, sino que también recuperó confianza en su juego. Tres años después, la Bombonera volvió a ser escenario de una fiesta de goles que recordó al mejor Boca: contundente, vertical y dominante.
