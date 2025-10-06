La racha que rompió Boca tras la goleada ante Newell's: ¿hace cuánto no metía cinco?

Además, la goleada fue celebrada por los hinchas no solo por el resultado, sino por el contexto: el encuentro significó un desahogo tras una seguidilla de partidos en los que el conjunto azul y oro había tenido dificultades para concretar sus llegadas.

El equipo se lució con una actuación coral: solidez defensiva, presión alta y un ataque fluido. Russo, aunque ausente físicamente, fue protagonista simbólico de la noche. Los hinchas lo homenajearon con cánticos y banderas, reconociendo su peso histórico en el club, en este delicado momento de salud que atraviesa a sus 69 años.

Con esta victoria, Boca no solo superó a River en la tabla anual -mandando al rival de toda la vida al repechaje-, sino que también recuperó confianza en su juego. Tres años después, la Bombonera volvió a ser escenario de una fiesta de goles que recordó al mejor Boca: contundente, vertical y dominante.