Los hinchas de Boca piden a Dylan Gorosito en Primera tras su golazo ante Italia en el Sub 20

image

El golazo de Dylan Gorosito para el 1-0 de la Selección Argentina Sub 20

Tras el encuentro, Gorosito se mostró emocionado por su rendimiento y el resultado obtenido. “Estoy muy contento por la victoria y el gol que convertí. Le quiero dedicar el gol a mi mamá, a mi hermanita y a mi novia, que siempre están acompañándome”, expresó el defensor que le cambió la cara al equipo con su ingreso en el complemento.

Con este triunfo, la Selección Argentina dirigida por Diego Placente cerró la fase de grupos con puntaje perfecto y se metió en los octavos de final del certamen juvenil dónde se perfila cómo uno de los grandes candidatos a quedarse con el título.