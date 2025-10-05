Los hinchas de Boca piden a Dylan Gorosito en Primera tras su golazo ante Italia en el Sub 20
El lateral de 20 años marcó un golazo para la Selección Argentina ante Italia y los Xeneizes explotaron en redes pidiendo su debut en Primera.
Dylan Gorosito, lateral derecho de Boca, fue la gran figura del triunfo de la Selección Argentina Sub 20 frente a Italia en el Mundial de Chile. Con un golazo impresionante, el juvenil despertó elogios de los hinchas Xeneizes, que reclamaron en redes sociales que el defensor tenga más oportunidades en la Primera.
El futbolista del Xeneize, que entró a los 15 minutos del segundo tiempo, recibió la pelota cerca del área italiana, dejó en el camino a cuatro rivales con gambetas y un caño, y definió con frialdad ante la salida del arquero para marcar un verdadero golazo y sellar la clasificación de la Albiceleste con puntaje ideal en la fase de grupos de la competencia.
Su actuación no solo desató el festejo de la Albiceleste sino también el revuelo entre los hinchas Xeneizes, que rápidamente coparon las redes pidiendo que el defensor tenga más minutos en la Primera. En X (ex Twitter), muchos compararon su estilo con el de Dani Alves y reclamaron: “Boca no puede tenerlo sin jugar”.
Los hinchas de Boca piden a Dylan Gorosito en Primera tras su golazo ante Italia en el Sub 20
El golazo de Dylan Gorosito para el 1-0 de la Selección Argentina Sub 20
Tras el encuentro, Gorosito se mostró emocionado por su rendimiento y el resultado obtenido. “Estoy muy contento por la victoria y el gol que convertí. Le quiero dedicar el gol a mi mamá, a mi hermanita y a mi novia, que siempre están acompañándome”, expresó el defensor que le cambió la cara al equipo con su ingreso en el complemento.
Con este triunfo, la Selección Argentina dirigida por Diego Placente cerró la fase de grupos con puntaje perfecto y se metió en los octavos de final del certamen juvenil dónde se perfila cómo uno de los grandes candidatos a quedarse con el título.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario