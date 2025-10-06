Todas las miradas en la Tabla Anual 2025: Boca superó a River y lo dejó en Repechaje
Con la goleada sobre Newell’s y la caída del Millonario ante Rosario Central, el Xeneize trepó al segundo puesto de la clasificación general y se ubica en zona de ingreso directo.
Boca vivió una noche perfecta. El contundente 5-0 ante Newell’s en La Bombonera no solo le permitió cortar una racha de tres partidos sin victorias, sino que también lo catapultó al segundo puesto de la Tabla Anual 2025, por encima de River, que cayó ante Rosario Central. Con este resultado, el equipo de Miguel Ángel Russo se ubica en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026, mientras que el conjunto de Gallardo quedó relegado al repechaje.
El Xeneize aprovechó una fecha ideal: sus rivales directos tropezaron y su diferencia de gol (+23) lo colocó detrás del sorprendente Rosario Central, líder con 53 puntos. El Millonario, en tanto, acumula 49 unidades y una diferencia de +19, quedando tercero y obligado a pelear su lugar en el tramo final del campeonato.
La victoria, liderada por un doblete de Milton Giménez, revitalizó a un equipo de la Ribera que venía golpeado tras su eliminación en la Copa Argentina. “Era una noche para demostrar carácter, y el equipo respondió con fútbol y actitud”, afirmó Claudio Úbeda tras el encuentro.
En el plano general, el panorama se presenta alentador para los de la Ribera. Si mantienen su rendimiento, no solo podrían asegurarse su regreso a la Libertadores tras dos años de ausencia, sino también pelear por el título del Torneo Clausura. Sin embargo, el margen de error es mínimo: los dos primeros de la tabla anual clasifican de manera directa, mientras que el tercero deberá pasar por un repechaje que podría dejarlo fuera de toda competencia internacional.
Los de Núñez, por su parte, miran con preocupación el calendario: la derrota en Rosario lo aleja del objetivo principal y, aunque aún tiene chances en la Copa Argentina, el golpe anímico fue fuerte. Boca, en cambio, se reencontró con su mejor versión justo en el momento más decisivo de la temporada. La diferencia en la tabla puede parecer corta, pero su valor simbólico es enorme.
