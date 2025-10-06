Todas las miradas en la Tabla Anual 2025: Boca superó a River y lo dejó en Repechaje

Boca vivió una noche perfecta. El contundente 5-0 ante Newell’s en La Bombonera no solo le permitió cortar una racha de tres partidos sin victorias, sino que también lo catapultó al segundo puesto de la Tabla Anual 2025, por encima de River, que cayó ante Rosario Central. Con este resultado, el equipo de Miguel Ángel Russo se ubica en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026, mientras que el conjunto de Gallardo quedó relegado al repechaje.