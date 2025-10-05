Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. Newell's
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. Newell's por el Torneo Clausura 2025.
La fecha 11 del Torneo Clausura pone frente a frente a Boca y Newell's este domingo, desde las 19, en La Bombonera, en un cruce clave para definir el rumbo de ambos en el tramo final del campeonato.
El panorama es sombrío en La Ribera. El Boca de Miguel Ángel Russo atraviesa su peor racha del torneo, acumulando tres partidos sin victorias. La cima del Grupo A se aleja y la presión aumenta: el "Xeneize" está obligado a ganar en casa no solo para reengancharse en la lucha por el título, sino para calmar las críticas y mejorar un balance de 2025 que se perfila como "olvidable". Además, el club aún está fuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026, lo que añade urgencia.
Por su parte, el Newell's de Cristian Fabbiani, si bien está más relegado en la tabla, viaja a Buenos Aires con la ilusión de dar el golpe y acercarse a los puestos de playoffs. El gran obstáculo para la "Lepra" es su flojo desempeño como visitante, con apenas una victoria fuera de Rosario en lo que va de la temporada.
El partido se presenta como una prueba de fuego para Boca y una oportunidad de oro para Newell's de demostrar su potencial fuera de casa.
El reencuentro de este partido
Darío Benedetto, actual delantero de la Lepra, enfrentará en esta oportunidad a varios de sus excompañeros.
Formaciones del duelo
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Newell's: Juan Espíndola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Darío Benedetto y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.
Cómo ver en vivo Boca vs. Newell's
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
