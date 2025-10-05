Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. Newell's

El reencuentro de este partido

Darío Benedetto, actual delantero de la Lepra, enfrentará en esta oportunidad a varios de sus excompañeros.

Formaciones del duelo

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Newell's: Juan Espíndola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Darío Benedetto y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Cómo ver en vivo Boca vs. Newell's

La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.