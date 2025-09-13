Doblete de Martín Zubimendi para la goleada del Arsenal al Nottingham Forest
Los Gunners vencieron por 3-0 al equipo del debutante Ange Postecoglou, en un partido correspondiente a la fecha cuatro del torneo inglés.
Este sábado, Arsenal venció por 3-0 al Nottingham Forest por 3 a 0, en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Premier League y volvieron al triunfo tras la caída en Anfield de la jornada anterior. Los goles fueron anotados por Martín Zubimendi en dos ocasiones (31' PT y 33' ST) y Viktor Gyökeres (0' ST).
La apertura del marcardor llegó a los 31 minutos del primer tiempo de la mano de Zubimendi, el español metió una tremenda volea para abrir poner en ventaja a su equipo luego de un despeje tras un tiro de esquina.
Ya en el segundo tiempo, Arsenal salió con ganas de se seguir aumentando la diferencia y encaminarse hacia la victoria, cuando Gyökeres estiró la ventaja al definir solo en el área chica gracias a una buena asistencia del inglés Eberechi Eze.
Finalmente, Zubimendi cerró la goleada con un buen cabezazo a los 34 minutos del segundo tiempo luego de un gran centro del belga Leandro Trossard.
Con este contundente triunfo, Arsenal logró llegar a los nueve puntos y alcanzar en la cima de la Premier League al Liverpool, que visitará este domingo al Burnley a partir de las 10 de la mañana (hora de Argentina) con el objetivo de seguir con puntaje ideal.
El otro equipo que podría terminar la fecha por delante del Liverpool es el Chelsea, que este sábado visitará al Brentford a las cuatro de la tarde.
Las estadísticas del encuentro entre Arsenal y Nottingham por la Premier League:
- Resultado: Arsenal 3 vs Nottingham 0.
- Posesión: Arsenal 56% vs Nottingham 44%.
- Tiros al arco: Arsenal 17 vs Nottingham 4.
- Fouls cometidos: Arsenal 8 vs Nottingham 10.
- Pases correctos: Arsenal 417 vs Nottingham 309.
- Pases incorrectos: Arsenal 52 vs Nottingham 52.
- Recuperaciones: Arsenal 5 vs Nottingham 6.
- Tarjetas amarillas: Arsenal 1 vs Nottingham 1.
- Tarjetas rojas: Arsenal 0 vs Nottingham 0.
- Tiros libres: Arsenal 0 vs Nottingham 1.
