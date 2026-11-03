La sanción que podría dejar a Jesús Owono varios meses fuera de las canchas tras la tragedia
El arquero del FC Andorra fue expulsado por el impacto contra el delantero del Tenerife, quien falleció posteriormente.
La muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, abrió distintos interrogantes sobre las consecuencias deportivas que podría afrontar Jesús Owono. El arquero del FC Andorra fue expulsado durante el encuentro entre ambos equipos por una acción en la que impactó con fuerza contra el futbolista rival.
Según informó Diario AS, el guardameta podría recibir una suspensión de entre ocho y 12 partidos, de acuerdo con la interpretación del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
La normativa contempla diferentes castigos dependiendo de las características de la infracción y de sus consecuencias. El artículo 130 establece sanciones de uno a tres encuentros, o de hasta un mes, para determinadas acciones violentas durante el juego que generen riesgo. Sin embargo, el caso de Owono podría encuadrarse en un apartado más severo.
¿Qué sanción podría recibir Jesús Owono?
El artículo 102 del reglamento de la RFEF establece una suspensión de cuatro a 12 partidos para quienes se produzcan violentamente contra un adversario durante el juego y provoquen consecuencias dañosas o lesivas consideradas graves.
El texto indica: “Producirse de manera violenta con un/a adversario/a, con ocasión del juego, originando consecuencias dañosas o lesivas que sean consideradas como graves, por su propia naturaleza o por la inactividad que pudieran determinar, y siempre que no constituya falta de mayor entidad, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos”.
A partir de ese apartado, AS considera que la sanción para el arquero podría ubicarse entre ocho y 12 encuentros. De todos modos, la resolución dependerá de la evaluación que realicen los organismos disciplinarios.
Homicidio por imprudencia: ¿qué establece el Código Penal español?
Uno de los artículos que podría entrar en consideración es el 142 del Código Penal español, que contempla el homicidio por imprudencia. La legislación establece penas de uno a cuatro años de prisión para los casos de imprudencia grave, mientras que la modalidad menos grave contempla multas de entre tres y 18 meses.
No obstante, que una persona muera durante un partido no significa automáticamente que el futbolista involucrado haya cometido un delito.
El fútbol es un deporte de contacto en el que los jugadores aceptan determinados riesgos propios de la competencia. Esa circunstancia no significa que cualquier comportamiento esté permitido ni que las acciones que excedan los límites deportivos queden necesariamente fuera del alcance de la Justicia.
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