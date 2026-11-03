La sanción que podría dejar a Jesús Owono varios meses fuera de las canchas tras la tragedia

A partir de ese apartado, AS considera que la sanción para el arquero podría ubicarse entre ocho y 12 encuentros. De todos modos, la resolución dependerá de la evaluación que realicen los organismos disciplinarios.

Homicidio por imprudencia: ¿qué establece el Código Penal español?

Uno de los artículos que podría entrar en consideración es el 142 del Código Penal español, que contempla el homicidio por imprudencia. La legislación establece penas de uno a cuatro años de prisión para los casos de imprudencia grave, mientras que la modalidad menos grave contempla multas de entre tres y 18 meses.

No obstante, que una persona muera durante un partido no significa automáticamente que el futbolista involucrado haya cometido un delito.

El fútbol es un deporte de contacto en el que los jugadores aceptan determinados riesgos propios de la competencia. Esa circunstancia no significa que cualquier comportamiento esté permitido ni que las acciones que excedan los límites deportivos queden necesariamente fuera del alcance de la Justicia.