Qué escribió el árbitro en el acta sobre el impacto de Owono a De Miguel que terminó en tragedia

Posteriormente, los capitanes y delegados de ambos conjuntos comunicaron que no estaban en condiciones anímicas de continuar disputando el encuentro. Por ese motivo, se acordó la suspensión.

¿Cómo deberá reanudarse el encuentro?

La interrupción se produjo cuando restaban aproximadamente dos minutos de juego. Por lo tanto, el partido deberá completarse desde el momento en que fue detenido, con el resultado 2-2. El acta establece que la reanudación deberá realizarse con un tiro libre directo a favor del Tenerife en el centro del campo.

El informe también registró otras dos expulsiones durante el encuentro: Daniel Martín, del Tenerife, por lanzar el balón contra un adversario fuera de una situación de juego con intención de golpearlo, y Lautaro Bouzada, del Andorra, por doble amonestación. La muerte de Jesús de Miguel, confirmada posteriormente, convirtió aquel partido en un episodio de enorme impacto para el fútbol español.

El acta del partido en el que murió Jesús de Miguel en España

“EXPULSIONES

CD Tenerife:

En el minuto 85 el jugador (1) MARTIN FERNANDEZ, DANIEL fue expulsado por el siguiente motivo: lanzar el balón hacia un adversario a la cabeza no estando el balón en juego, con intención de golpearle.

FC Andorra:

En el minuto 83 el jugador (11) BOUZADA BILLAR, LAUTARO fue expulsado por el siguiente motivo: doble amarilla

FC Andorra:

En el minuto 90 el jugador (25) FERRER OWONO, JESUS LAZARO fue expulsado por el siguiente motivo: por impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa. El jugador fue atendido sobre el terreno de juego, abandonando posteriormente el terreno de juego en camilla. Al cierre del acta no se presenta certificado médico.

OTRAS INCIDENCIAS

SUSPENSIÓN DEL PARTIDO

El partido fue detenido en el minuto 96 para la atención médica del jugador dorsal 9 del equipo local. Ante la gravedad de los hechos y no observando mejoría sobre el estado de salud de dicho jugador, nos retiramos a vestuarios. Una vez reunidos con capitanes y delegados de ambos equipos, nos comunican que no se encuentran en disposición anímica de continuar el partido. Por lo tanto se decide dar por suspendido el partido tras el mutuo acuerdo por todas las partes.